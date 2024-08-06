ВИДЕО «Сегодня все хорошо только у нехороших людей»: Антон Долин рассказал, как дела у Урганта

После начала войны программа «Вечерний Ургант» перестала выходить, и, несмотря на постоянные слухи о возможном возвращении шоумена на телевидение, пока этого так и не произошло. Сам Иван Ургант верен себе и не комментирует ни личную жизнь, ни состояние своей карьеры.

Недавно он сыграл главную роль в драме «Во сне ты горько плакал». По словам Долина, фильм еще нигде не опубликован, и он, как и обычные зрители, не имеет возможности его увидеть. На вопрос о том, мог бы кинокритик попросить ссылку на картину у самого Урганта, Долин ответил, что не стал бы этого делать, хотя, по его словам, он находится на связи с шоуменом. «Мы с ним переписываемся и виделись даже недавно».

А на вопрос зрителей, все ли у Урганта хорошо, Долин ответил так: «Нет. Мне кажется, сегодня все хорошо только у нехороших людей. Извините за такую генерализацию, но и у меня все нехорошо, и у Урганта совсем не все хорошо. Как может быть хорошо, если идет война, и наша страна ведет эту войну?»