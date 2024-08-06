Afterparty на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala всегда были особенным событием, но в этом году они достигли новых высот, предлагая незабываемые впечатления как для артистов, так и для гостей, пишет RUS TVNET.
ФОТО ⟩ Что происходило на afterparty? Закулисье Laima Rendezvous Jūrmala
Это эксклюзивное мероприятие гораздо больше, чем просто вечернее развлечение, это возможность испытать уникальные и особенные эмоции. На afterparty фестиваля царила атмосфера элегантности, изысканности и свободного творческого самовыражения. У каждого гостя была возможность не только насладиться изысканными блюдами и напитками премиум-класса, но и побыть с любимыми артистами в неформальной обстановке - общаться, танцевать и петь до самого утра.
В этом году артисты на afterparty в полной мере насладились особой атмосферой. Победители «Евровидения 2024» NEMO были среди тех, кто ощутил магию мероприятия. После концерта они вместе с гостями встречали восход солнца на берегу моря, создавая особую и прочную связь между артистами и зрителями. В воскресенье вечером зрителей также ждал спонтанный перформанс от Лаймы Вайкуле, Нино Катамадзе и Михала Шпака.
Freedom Ballet добавили мероприятию еще больше элегантности и блеска, создав незабываемую атмосферу как на сцене, так и за ее пределами, побуждая всех танцевать и наслаждаться моментом. SunStroke Project вызвали бурные аплодисменты и покорили гостей своим энергичным выступлением, вновь сделав его главным событием вечера. Восхитительный Уку Сувисте каждый вечер радовал публику своим исполнением, а в воскресенье вечером Лайма Вайкуле сама взяла микрофон и вместе со всеми спела песню «Блюз», чем вызвала бурю оваций и непередаваемые эмоции у гостей.
Янис Стибелис каждый вечер поражал публику своим потрясающим живым исполнением, а его профессиональная группа предоставляла площадку для импровизаций, которые создавали особую атмосферу и дарили гостям массу невероятных впечатлений.
Посещение afterparty - это отличная возможность поближе познакомиться с любимыми артистами, пообщаться с ними в неформальной обстановке и вместе насладиться музыкой, пением и танцами.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala всегда преподносит приятные и неожиданные сюрпризы, и этот год не стал исключением. Одним из самых ярких моментов стало неожиданное выступление Андрея Макаревича с группой «Би-2», где участник группы «Машина времени» спонтанно заиграл на гитаре во время песни «Мой рок-н-ролл».
Особую интригу создал приезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В этот раз Максим не только присутствовал на концерте, но и исполнил отрывки из песен Ольги Раецкой Apvij rokas и Brainstorm Plaukstas lieluma pavasaris. Эти неожиданные моменты придали мероприятию дополнительный блеск, сделав его еще ярче.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, проходивший с 26 по 28 июля в живописном концертном зале «Дзинтари», собрал 45 артистов из 14 стран, предлагая уникальный музыкальный опыт. Afterparty на этом фестивале становятся еще одним особенным событием, которое нельзя пропустить.
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