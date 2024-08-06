ФОТО Что происходило на afterparty? Закулисье Laima Rendezvous Jūrmala

Это эксклюзивное мероприятие гораздо больше, чем просто вечернее развлечение, это возможность испытать уникальные и особенные эмоции. На afterparty фестиваля царила атмосфера элегантности, изысканности и свободного творческого самовыражения. У каждого гостя была возможность не только насладиться изысканными блюдами и напитками премиум-класса, но и побыть с любимыми артистами в неформальной обстановке - общаться, танцевать и петь до самого утра.

Фото: Ritvars Stankevičs/ пресс-фото

В этом году артисты на afterparty в полной мере насладились особой атмосферой. Победители «Евровидения 2024» NEMO были среди тех, кто ощутил магию мероприятия. После концерта они вместе с гостями встречали восход солнца на берегу моря, создавая особую и прочную связь между артистами и зрителями. В воскресенье вечером зрителей также ждал спонтанный перформанс от Лаймы Вайкуле, Нино Катамадзе и Михала Шпака.

Фото: Ritvars Stankevičs/ пресс-фото

Freedom Ballet добавили мероприятию еще больше элегантности и блеска, создав незабываемую атмосферу как на сцене, так и за ее пределами, побуждая всех танцевать и наслаждаться моментом. SunStroke Project вызвали бурные аплодисменты и покорили гостей своим энергичным выступлением, вновь сделав его главным событием вечера. Восхитительный Уку Сувисте каждый вечер радовал публику своим исполнением, а в воскресенье вечером Лайма Вайкуле сама взяла микрофон и вместе со всеми спела песню «Блюз», чем вызвала бурю оваций и непередаваемые эмоции у гостей.

Фото: Ritvars Stankevičs/ пресс-фото