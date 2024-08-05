Причиняло боль: друзья принца Уильяма высмеивали работу матери Кейт Миддлтон

Кэрол Миддлтон долгое время работала стюардессой. Впоследствии они с отцом принцессы открыли собственный бизнес.

Принц и принцесса Уэльские познакомились во время учебы в университете, и Кейт пришлось вытерпеть немало насмешек от «заносчивых» друзей своего королевского избранника. Над ней часто смеялись из-за прошлой работы ее матери Кэрол Миддлтон стюардессой.

По словам Кэти Николл, друзья будущего монарха говорили: «Двери вручную», имея в виду Кейт (при посадке самолета часто слышна фраза «двери вручную» - когда экипаж выключает «автоматический» режим и переходит на ручной).

Впрочем, принцесса Уэльская всегда была выше насмешек.

Несмотря на это, прозвище причинило Кэтрин боль, но она не из тех, кто позволяет себе показывать слабость.

После насмешек друзей, расставания в 2007 году пара нашла в себе силы и желание быть вместе. В 2011 году влюбленные поженились и стали родителями троих детей - сына Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Последние месяцы стали особенно тяжелым испытанием для Уэльских. В начале 2024 года Кэтрин и королю Карлу ІІІ диагностировали рак. Жена принца Уильяма отошла от публичных обязанностей и лишь дважды официально появлялась на публике за этот период, посетив парад монарха в июне и финал Уимблдона в июле.