«Слишком много курил»: режиссер «Твин Пикс» больше не может выходить из дома

78-летний американский режиссер и актер Дэвид Линч, снявший культовые «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв» и «Человекслон», заявил, что больше не может выходить из дома с тех пор, как у него диагностировали эмфизему, пишет The Independent.

Эмфизема, также известная как хроническая обструктивная болезнь легких, в основном вызывается курением, загрязнением воздуха и воздействием пыли и химикатов на рабочем месте. Всемирная организация здравоохранения предсказала, что к 2030 году она станет третьей по значимости причиной смерти в мире.

Причиной болезни Линча оказалось именно курение. Свою вредную привычку он не смог побороть на протяжении всей жизни.

«Я так долго курил, что у меня эмфизема, поэтому я привязан к дому, нравится мне это или нет. Мне было бы очень плохо заболеть, даже простудой», — сказал он, отметив, что «может пройти только небольшое расстояние, прежде чем у него закончится кислород в легких».

Теперь, говорит мэтр, если снова и займется режиссурой, то это придется делать удаленно, так как он не может «выходить» из-за страха заразиться COVID.

Разговаривая о творчестве режиссера, журналисты поинтересовались, будет ли когда-нибудь экранизирован его сценарий фильма «Антилопа больше не убегает», написанный еще в далеком 2010 году.

«Ну, мы не знаем, что принесет будущее, но мы сохраняем надежду», – ответил он.

Последним экранным проектом Линча был сериал «Твин Пикс: Возвращение», который вышел в 2017 году. Зрители встретили его так хорошо, что сеть Showtime заявила о готовности снять еще один сезон. Однако Лично заявил, что слишком рано говорить, будет ли четвертый сезон сериала.