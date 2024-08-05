«Любовь всей моей жизни!» Мишель Обама трогательно поздравила мужа с днем рождения

«С днем ​​рождения любовь всей моей жизни! Мы готовы вместе пережить все жизненные бури и свернуть горы», - написала Мишель Обама и поделилась фото с мужем. На снимке Барак и Мишель Обама запечатлены в каньоне во время семейного отпуска.

Мишель (до замужества Робинсон) встретила Барака Обаму в 1989 году в юридической фирме в Чикаго, где они оба работали. Барак и Мишель поженились в 1992 году. В октябре они отпразднуют 32-ю годовщину свадьбы. У пары две дочери - 26-летняя Малия (делает карьеру сценариста и режиссера) и 23-летняя Саша (окончила Университет Южной Калифорнии со степенью бакалавра социологии в мае 2023).

Малия Обама подрабатывала ассистентом на съемочной площадке сериала Лины Данэм Девочки и в компании Weinstein, а затем работала ассистентом продюсера во время съемок научно-фантастического сериала с Холли Берри на канале CBS Extant.