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«Любовь всей моей жизни!» Мишель Обама трогательно поздравила мужа с днем рождения

Limon.ee
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Бывшая первая леди США, адвокат, писательница и общественный деятель Мишель Обама на странице в Instagram поздравила мужа, 44-го президента США Барака Обаму с днем рождения.

«С днем ​​рождения любовь всей моей жизни! Мы готовы вместе пережить все жизненные бури и свернуть горы», - написала Мишель Обама и поделилась фото с мужем. На снимке Барак и Мишель Обама запечатлены в каньоне во время семейного отпуска.

Мишель (до замужества Робинсон) встретила Барака Обаму в 1989 году в юридической фирме в Чикаго, где они оба работали. Барак и Мишель поженились в 1992 году. В октябре они отпразднуют 32-ю годовщину свадьбы. У пары две дочери - 26-летняя Малия (делает карьеру сценариста и режиссера) и 23-летняя Саша (окончила Университет Южной Калифорнии со степенью бакалавра социологии в мае 2023).

Малия Обама подрабатывала ассистентом на съемочной площадке сериала Лины Данэм Девочки и в компании Weinstein, а затем работала ассистентом продюсера во время съемок научно-фантастического сериала с Холли Берри на канале CBS Extant.

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