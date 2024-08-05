Больше не разговаривают: Бена Аффлек и Дженнифер Лопес наняли посредников для общения

Пара наняла посредников для общения по поводу деталей соглашения о разводе. Когда все пункты будут согласованы, они обратятся к адвокатам по разводам.

По информации таблоида, они не только не хотят встречаться для обсуждения деталей развода, но и даже говорить по телефону.

Чтобы не общаться лично, оба обратились к своим бизнес-менеджерам для ведения переговоров, а когда достигнут соглашения, то наймут адвокатов по разводам.

О том, что пара не намерена мириться, свидетельствует много фактов. Самый красноречивый из них - покупка Беном Аффлеком дома за $20,5 млн в Пасифик-Палисейдс. Причем дату для такого шага актер выбрал весьма рискованную - 24 июля, день, когда его жена праздновала свое 55-летие. На вечеринке в стиле Бриджертонов он замечен не был. По словам друзей Дженнифер, эта покупка привела ее в ярость и была похожа на «удар ножом в сердце».

Супруги также выставили на продажу свой особняк в Бель-Эйр, который приобрели только в прошлом году почти за $61млн. Они хотят выручить за него $68 млн, однако пока что желающих его купить не нашлось.

В свою очередь Дженнифер продала свой четырехкомнатный пентхаус в Нью-Йорке за $23 млн.

СМИ, со ссылкой на окружение пары сообщили, что они уже завершили оформление документов о разводе месяц назад, но ждут подходящего момента, чтобы объявить об этом.

«В то время они выпустят совместное заявление, в котором скажут, как сильно они любят друг друга и как они боролись, чтобы все получилось, но не смогли. Честно говоря, в конце концов они не смогли прийти к компромиссу. То, что у них было раньше, ушло, и они оба смирились с этим», - говорят информаторы.

На фоне слухов о проблемах в браке Бен Аффлек изменился до неузнаваемости. Он не только сбрил бороду, но и сделал новую прическу.

Бен и Дженнифер в последний раз были сфотографированы вместе 30 марта. С тех пор они провели лето порознь - Дженнифер в основном на восточном побережье, а Бен остается дома в Лос-Анджелесе.