День порадует. Многих ждут приятные сюрпризы. Даже к людям, которые в последнее время смотрели на жизнь довольно мрачно, возвращается оптимизм. В планах и идеях нет недостатка. С возможностью их реализовать дело обстоит несколько хуже, но это лишь вопрос времени. Будьте терпеливы, и благоприятные обстоятельства для воплощения задуманного в жизнь обязательно сложатся, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 6 АВГУСТА ⟩ Близнецам надо постараться ни с кем не ссориться, а Весам – не спешить с выводами
Легко общаться со старыми и новыми знакомыми, можно быстро договориться о каких-то важных вещах. Разногласий почти не возникает, а если это все же случается, удается найти решение, которое по душе всем.
Овен
Идеальный день для того, чтобы заняться чем-то полезным, причем не только для вас. Есть шанс, что у вас получится сначала решить свои проблемы, а потом изменить мир к лучшему. Интуиция безошибочно подсказывает, кому действительно нужна ваша помощь, и вы спешите на выручку таким людям. Легко найти новых друзей. Ваши идеи многим нравятся, вы – тоже, удается быстро поладить с теми, кого вы видите впервые. Вторая половина дня обещает хорошие новости. Не исключено, что они вдохновят вас на то, чтобы изменить планы, взяться за необычное, но очень увлекательное дело.
Телец
Что бы ни происходило, вы сохраняете хорошее настроение, и правильно делаете. Кое-какие трудности сегодня могут возникнуть, но нет сомнений в том, что вы найдете способ быстро преодолеть их. Часто в этом помогают старые знакомые, причем их даже просить об этом не приходится. Возможны необычные встречи, не исключено и знакомство, которое сыграет важную роль в вашей жизни. Интуиция остра и часто помогает вам мгновенно составить верное впечатление о человеке, которого вы видите впервые. Вторая половина дня обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Близнецы
Постарайтесь ни с кем не поссориться в первой половине дня. Это не так-то просто, но очень важно. Вы раздражительны и нетерпеливы, к тому же часто требуете от окружающих слишком многого. К вам сложно найти подход, но некоторые все же справляются. Люди, которые сегодня поддержат ваши самые смелые начинания, со временем станут надежными союзниками. Вторая половина дня проходит гораздо проще и приятнее. Вам во многом везет. Иногда достаточно задумать что-то – и вы оказываетесь буквально в шаге от поставленной цели. Это очень благоприятное время для общения с близкими, каких-то семейных дел.
Рак
Не нервничайте. День сложится удачно, если вы сохраните спокойствие, не станете тревожиться по пустякам. Взвешенные решения оказываются верными, но важно, чтобы никто не мешал вам принимать их. Окружающие часто делятся с вами своими смелыми идеями, рассказывают о планах и обещают золотые горы. Старайтесь смотреть на вещи реалистично, не строить иллюзий. Так вы не потратите время и силы напрасно. Сегодня вам больше, чем обычно, нужна поддержка близких людей. Хочется о многом поговорить, поделиться переживаниями. Важно выбрать для этого подходящий момент.
Лев
Не всегда удается быстро осуществить планы. День полон неожиданностей, и не всегда они приятны. Возможны задержки в делах, а также разногласия с коллегами, руководством и деловыми партнерами. Важно сохранять спокойствие и доброжелательность. Постарайтесь сохранить хорошие отношения со всеми. Конфликты, возникающие сегодня, могут затянуться, а это совсем ни к чему. Будет возможность пообщаться со старыми знакомыми, людьми, которые хорошо вас знают. Сегодня это очень полезно. Не исключено, что вы найдете ответы на вопросы, давно не дававшие покоя.
Дева
Мелкие недоразумения, досадные происшествия мешают сосредоточиться на серьезном деле. Но довести начатое до конца нужно как можно скорее, так что постарайтесь не отвлекаться. Лучше руководствоваться собственным здравым смыслом, чем чужими советами. Окружающим не всегда понятно, почему вы поступаете так, а не иначе. День подходит для встреч с людьми, которые вам дороги. Можно поговорить о многом, не опасаясь разногласий и недопонимания. С близкими стоит обсудить планы на отдаленное будущее. Появится определенность, которой вам в последнее время не хватало.
Весы
Не спешите ни с поступками, ни с выводами. Первая половина дня может сложиться неудачно. Не исключено, что придется корректировать планы, рассчитывать на потом то, чем хотелось бы заняться. Из-за споров с коллегами не все рабочие вопросы удается решить в срок. Но со временем ситуация меняется к лучшему. Во второй половине дня звезды определенно встанут на вашу сторону, начнут поддерживать во всем. Это подходящий период для новых начинаний. Можно проявлять инициативу во всех сферах жизни. Окружающие ее охотно поддерживают.
Скорпион
Появляется много новых идей. Стоит поспешить с их реализацией: сейчас обстоятельства складываются благоприятно, и не стоит напрасно тратить время. Многие готовы помочь вам. Можно положиться на людей, с которыми вы прежде имели дело; они не подведут. С новыми знакомыми вы стараетесь вести себя осторожнее, но и от них не стоит ждать больших неприятностей. Вторая половина дня – подходящее время для общения с людьми, близкими вам по духу. Говорите о важных вещах, не опасаясь недопонимания, делитесь мыслями и планами. Вы получите поддержку.
Стрелец
Начало дня не подходит для того, чтобы принимать важные решения и давать обещания. Вам может быть трудно разобраться в собственных чувствах и правильно оценить сложившуюся ситуацию. Некоторые представители знака к тому же слишком доверчивы и полагаются на других там, где следовало бы рассчитывать на собственные силы. Совсем другой будет вторая половина дня. Она очень плодотворна: вы успеете сделать даже больше, чем запланировали. Во многом помогают старые друзья. Радует общение с ними. Вместе можно многое сделать.
Козерог
Спокойное начало дня дает возможность разобраться с накопившимися делами, спокойно завершить то, что было начато раньше. Неожиданно найдутся ответы на вопросы, над которыми вы много размышляли в последнее время. Вы никуда не торопитесь, обдумываете каждый шаг, поэтому не допускаете ошибок. Вторая половина дня отлично подходит для размышлений на серьезные темы. Можно догадаться о чем-то важном, принять решение, которое определит дальнейшее развитие событий. Многое из того, что вы делаете сейчас, изменит к лучшему жизнь окружающих.
Водолей
Утро подходит для важных встреч, разговоров на серьезные темы и поиска ответов на вопросы, которые в последнее время беспокоили всех. Вы никому не позволяете ввести вас в заблуждение, проверяете всю поступающую информацию и принимаете правильные решения, полагаясь на интуицию. Вторая половина дня – благоприятное время для любых дел, которые требуют творческого подхода, фантазии и изобретательности. Вы не хотите идти проторенным путем, предпочитаете экспериментировать, искать новые способы достичь цели. Все получается отлично.
Рыбы
Легкий приятный день. Едва ли придется всерьез тревожиться о чем-то. Вы чувствуете поддержку звезд, поэтому с энтузиазмом беретесь за новые дела. Справиться с ними можно быстро. Часто вам помогают друзья и новые знакомые. Вы наверняка вскоре найдете способ отблагодарить их. День подходит для общения с людьми, которые важны для вас. Вы со многими отлично ладите, поскольку понимаете, что на душе у окружающих, как они себя чувствуют. Будет возможность помочь близкому человеку, оказавшемуся в сложной ситуации.