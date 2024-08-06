ГОРОСКОП НА 6 АВГУСТА Близнецам надо постараться ни с кем не ссориться, а Весам – не спешить с выводами

Близнецы

Постарайтесь ни с кем не поссориться в первой половине дня. Это не так-то просто, но очень важно. Вы раздражительны и нетерпеливы, к тому же часто требуете от окружающих слишком многого. К вам сложно найти подход, но некоторые все же справляются. Люди, которые сегодня поддержат ваши самые смелые начинания, со временем станут надежными союзниками. Вторая половина дня проходит гораздо проще и приятнее. Вам во многом везет. Иногда достаточно задумать что-то – и вы оказываетесь буквально в шаге от поставленной цели. Это очень благоприятное время для общения с близкими, каких-то семейных дел.

Рак

Не нервничайте. День сложится удачно, если вы сохраните спокойствие, не станете тревожиться по пустякам. Взвешенные решения оказываются верными, но важно, чтобы никто не мешал вам принимать их. Окружающие часто делятся с вами своими смелыми идеями, рассказывают о планах и обещают золотые горы. Старайтесь смотреть на вещи реалистично, не строить иллюзий. Так вы не потратите время и силы напрасно. Сегодня вам больше, чем обычно, нужна поддержка близких людей. Хочется о многом поговорить, поделиться переживаниями. Важно выбрать для этого подходящий момент.

Лев