Жена принца Гарри Меган Маркл, которая накануне отметила свой 43-й день рождения, снова не дождалась поздравлений со стороны высокопоставленных родственников своего мужа, пишет Daily Mail.
Королевская семья проигнорировала день рождения Меган Маркл
Второй год подряд Букингемский и Кенсингтонский дворцы не поздравили Меган Маркл. Молчание королевской семьи породило новую волну слухов о напряженных отношениях между Сассексами и Виндзорами.
Как и в прошлом году, никто из старших членов королевской семьи не написал в официальных аккаунтах ни слова о герцогине Сассекской. В таком молчании поклонники пары усмотрели очередное свидетельство того, что мосты между Виндзорами и Сассексами сожжены.
Когда в 2023-м году журналисты поинтересовались у сотрудников Букингемского дворца, почему жена принца Гарри не была поздравлена, там ответили, что социальных сетях поздравляют работающих членов королевской семьи. Ни Гарри, ни Меган таковыми не являются.
Сассексы отказались от обязанностей старших работающих членов монаршей й семьи в январе 2020 года, прежде чем переехать в США в июне того же года, в разгар пандемии Covid-19. Но Уильям и Кейт поделились сообщением со своими миллионами подписчиков в социальных сетях через два года после их отъезда, публично поздравив жену принца Гарри с днем рождения, когда ей исполнился 41 год.
4 августа 2022 года Уильям и Кейт отправили сообщение Меган в X (ранее Twitter) со своего официального аккаунта, написав: «Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассекской!»
В их сообщении также была фотография Меган в белом наряде и шляпе, сделанная во время ее визита в Великобританию несколькими месяцами ранее на празднование Платинового юбилея королевы Елизаветы II.
Карл, тогда еще принц Уэльский, и Камилла, тогда еще герцогиня Корнуольская, также отправили сообщение в честь 41-летия Меган, написав «С днем рождения герцогине Сассекской!» - с эмодзи в виде красного воздушного шара.
Однако многочисленные интервью пары, где они критиковали королевскую семьи и на весь мир высказывали к ним претензии, по-видимому, переполнило чашу терпения. Масла в огонь подлила книга мемуаров принца Гарри «Запасной». Пара оборвала все связи с королем Карлом III, королевой Камиллой, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
Как итог - Меган не присутствовала на коронации короля в мае 2023 года, а Гарри сидел вдали от высокопоставленных членов семьи. Герцог Сассекский также был в Лондоне в мае этого года на мероприятии «Игры непокоренных», но не встретился с отцом, несмотря на то, что находился всего в трех милях от своего отца в Кларенс-хаусе.