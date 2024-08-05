Королевская семья проигнорировала день рождения Меган Маркл

Второй год подряд Букингемский и Кенсингтонский дворцы не поздравили Меган Маркл. Молчание королевской семьи породило новую волну слухов о напряженных отношениях между Сассексами и Виндзорами.

Как и в прошлом году, никто из старших членов королевской семьи не написал в официальных аккаунтах ни слова о герцогине Сассекской. В таком молчании поклонники пары усмотрели очередное свидетельство того, что мосты между Виндзорами и Сассексами сожжены.

Когда в 2023-м году журналисты поинтересовались у сотрудников Букингемского дворца, почему жена принца Гарри не была поздравлена, там ответили, что социальных сетях поздравляют работающих членов королевской семьи. Ни Гарри, ни Меган таковыми не являются.

Сассексы отказались от обязанностей старших работающих членов монаршей й семьи в январе 2020 года, прежде чем переехать в США в июне того же года, в разгар пандемии Covid-19. Но Уильям и Кейт поделились сообщением со своими миллионами подписчиков в социальных сетях через два года после их отъезда, публично поздравив жену принца Гарри с днем ​​рождения, когда ей исполнился 41 год.

4 августа 2022 года Уильям и Кейт отправили сообщение Меган в X (ранее Twitter) со своего официального аккаунта, написав: «Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассекской!»