ФОТО В Виндзорском замке увидели недовольный призрак Елизаветы II

Фотографию предоставил турист, недавно побывавший на экскурсии по дворцу, где когда-то жила королева. Удивительно, но факт: пользователи Сети распознали даже в кадре одну из любимых сумочек королевы бренда Launer.

Непонятно, ради шутки или нет, но британские таблоиды пишут, что Елизавета не выдержала путаницы, царящей в королевской семье. Карл III и Кейт Миддлтон борются с онкологическими заболеваниями, война с Меган Маркл и принцем Гарри не заканчивается, а недавно дочь Елизаветы и принца Филиппа Анна получила травму, упав с лошади. В общем, полный беспорядок.

Один из туристов недавно побывал в рамках экскурсии в Виндзорском замке, а когда начал рассматривать снимки, то потерял дар речи. В двух кадрах оказалась белесая фигура, напоминающая очертаниями призрак Елизаветы II. В том, что это покойная королева, пользователи не сомневаются, потому что смогли рассмотреть в руках любимую сумочку от бренда Launer.

Кроме того, у призрака обнаружили смятенное и обеспокоенное выражение лица: «Она выглядит потерянной». Автор снимка объяснил, что вживую призрак хорошо рассмотреть не удалось, поскольку он появился лишь на пару мгновений и походил на белую вспышку. Турист подчеркивает, что никогда не являлся сторонником мистицизма, но увиденное в замке заставило его пересмотреть свои взгляды:

«Думаю, что с этими изображениями сложно спорить. Это очевидно дух королевы».

Отправив снимки в СМИ, свою личность фотограф не стал раскрывать, опасаясь быть осмеянным общественностью.



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