Проверьте, насколько ваш гардероб готов к дождю, ветру и летней жаре

Защититесь от дождя с помощью непромокаемой одежды

В Эстонии часто идут дожди, независимо от времени года. Многие любят теплый летний дождь, но холодный ливень, который может настигнуть нас поздней осенью или ранней весной, уже не так приятен. Однако выход есть, если у вас имеется подходящая одежда. Надежные и стильные ботинки - обязательный атрибут жизни в нашей климатической зоне. В теплые дни вам подойдут ботинки без подкладки, но для дождливой зимы мы рекомендуем ботинки с подкладкой. Более того, эта обувь пригодится и в сухую погоду: в ней можно пойти за грибами в лес или навести порядок в саду. В магазинах Kaup24 и Hansapost вы найдете новые резиновые сапоги для всей семьи - откройте для себя такие популярные бренды, как Helly Hansen, Viking, Tamaris и другие. Здесь вы найдете и другие полезные гаджеты, например, фотоэпилятор, который поможет сохранить кожу гладкой, даже если дождливая погода не позволит вам посетить салон красоты.