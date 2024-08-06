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Проверьте, насколько ваш гардероб готов к дождю, ветру и летней жаре

Kaup24
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Фото: Pexels

Четыре времени года и переменчивые погодные условия заставляют нас готовиться к любой погоде. Есть ли у вас и вашей семьи вся необходимая одежда, чтобы насладиться ветреным, дождливым, холодным или даже жарким днем? Посмотрите и найдите все необходимое в интернет-магазине Kaup24, где вы сможете получить заказанные вещи бесплатно в течение одного-двух рабочих дней!

 

Защититесь от дождя с помощью непромокаемой одежды

В Эстонии часто идут дожди, независимо от времени года. Многие любят теплый летний дождь, но холодный ливень, который может настигнуть нас поздней осенью или ранней весной, уже не так приятен. Однако выход есть, если у вас имеется подходящая одежда. Надежные и стильные ботинки - обязательный атрибут жизни в нашей климатической зоне. В теплые дни вам подойдут ботинки без подкладки, но для дождливой зимы мы рекомендуем ботинки с подкладкой. Более того, эта обувь пригодится и в сухую погоду: в ней можно пойти за грибами в лес или навести порядок в саду. В магазинах Kaup24 и Hansapost вы найдете новые резиновые сапоги для всей семьи - откройте для себя такие популярные бренды, как Helly Hansen, Viking, Tamaris и другие. Здесь вы найдете и другие полезные гаджеты, например, фотоэпилятор, который поможет сохранить кожу гладкой, даже если дождливая погода не позволит вам посетить салон красоты.

Помимо ботинок, в вашем гардеробе должен быть непромокаемый плащ или дождевик. В зависимости от того, как вы обычно передвигаетесь - на машине или на велосипеде, - вам следует выбирать непромокаемую одежду. Для тех, кто ездит на машине, достаточно легкой куртки, которая не промокает от дождя, но для всех остальных, кто проводит много времени на открытом воздухе, следует выбрать куртку или плащ с хорошей защитой от дождя. Если вы выбираете тонкий плащ, убедитесь, что в холодные дни под него можно надеть свитер.

После дождливого дня дома вы можете расслабиться и использовать фотоэпилятор, чтобы сохранить кожу гладкой и подготовиться к следующему солнечному дню. При выборе фотоэпилятора стоит внимательно изучить различные характеристики и функции, чтобы найти подходящую модель.

Спасение от холода с помощью многослойной одежды

Многослойная одежда и верхняя одежда с защитой от непогоды помогут вам пережить суровую зиму. Если вы будете много времени проводить на открытом воздухе, стоит надеть под куртку несколько слоев теплой одежды. Одежда из натуральных материалов отлично сохраняет тепло, поэтому мы рекомендуем вам термобелье и свитера из шерсти или хлопка. Выбирая одежду для активного отдыха, ориентируйтесь на свой образ жизни. Если вы любите спортивный стиль, выбирайте, например, парку Didriksons. Если вам больше по душе классика, купите нестареющее шерстяное пальто. Дополните свой образ перчатками, шапкой и шарфом - и будьте готовы даже к самым лютым морозам.

Если вы не проводите много времени на улице, вам не обязательно нужны толстые зимние джемперы. Классические кожаные ботинки, спортивная обувь Timberland или современные снегоступы отлично подойдут для городских улиц. С другой стороны, для походов на природу стоит выбрать подходящую пару теплых, устойчивых к непогоде походных ботинок с подкладкой, чтобы пальцы ног не мерзли. Выбирая зимнюю обувь для детей, убедитесь, что она подходит для холодной погоды и удобна для ходьбы, бега и игр.

Защититесь от летней жары с помощью солнцезащитных средств и дышащей одежды

Магия четырех времен года заключается в том, что мы можем ощущать как холод, так и тепло. Лето может быть дождливым и прохладным, но может быть и очень жарким. Поэтому в летний сезон необходимо носить солнцезащитные очки, шляпу и одежду из натуральных материалов, позволяющую телу дышать. Не зря лен является неотъемлемой частью летних коллекций многих брендов - это дышащий и охлаждающий материал. Выбирайте пляжную одежду с защитой от ультрафиолета, головные уборы и другую летнюю одежду для детей, чтобы защитить их кожу от избытка ультрафиолетовых лучей. Солнцезащитный крем также является незаменимой деталью, и его следует наносить как детям, так и взрослым.

Для летних походов мы рекомендуем выбирать удобные кроссовки, а также сандалии. Туфли на платформе и свободные ремешки на высоком каблуке отлично подойдут для вечеринок. Для детей подберите обувь, которая подойдет для прогулок на большие расстояния, например, удобные свободные сандалии или шлепки, которые можно носить во дворе. Все эти и многие другие модные вещи вы найдете в Kaup24 и Hansapost. Ознакомьтесь со всеми предложениями и сделайте заказ, не выходя из дома.

            
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