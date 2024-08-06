Проверьте, насколько ваш гардероб готов к дождю, ветру и летней жаре

Защититесь от дождя с помощью непромокаемой одежды
В Эстонии часто идут дожди, независимо от времени года. Многие любят теплый летний дождь, но холодный ливень, который может настигнуть нас поздней осенью или ранней весной, уже не так приятен. Однако выход есть, если у вас имеется подходящая одежда. Надежные и стильные ботинки - обязательный атрибут жизни в нашей климатической зоне. В теплые дни вам подойдут ботинки без подкладки, но для дождливой зимы мы рекомендуем ботинки с подкладкой. Более того, эта обувь пригодится и в сухую погоду: в ней можно пойти за грибами в лес или навести порядок в саду. В магазинах Kaup24 и Hansapost вы найдете новые резиновые сапоги для всей семьи - откройте для себя такие популярные бренды, как Helly Hansen, Viking, Tamaris и другие. Здесь вы найдете и другие полезные гаджеты, например, фотоэпилятор, который поможет сохранить кожу гладкой, даже если дождливая погода не позволит вам посетить салон красоты.
Помимо ботинок, в вашем гардеробе должен быть непромокаемый плащ или дождевик. В зависимости от того, как вы обычно передвигаетесь - на машине или на велосипеде, - вам следует выбирать непромокаемую одежду. Для тех, кто ездит на машине, достаточно легкой куртки, которая не промокает от дождя, но для всех остальных, кто проводит много времени на открытом воздухе, следует выбрать куртку или плащ с хорошей защитой от дождя. Если вы выбираете тонкий плащ, убедитесь, что в холодные дни под него можно надеть свитер.