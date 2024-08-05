СМОТРИТЕ Золотого медалиста Олимпиады обнаружили спящим в парке

Спортсмены из разых стран массово жалуются на условия проживания в Олимпийской деревне. Немало тех, кто приехал в Париж за победами, переселились в гостиницы. А недавно итальянский пловец Томас Чеккон, выигравший в Париже золото в заплыве на 100 метров на спине, был замечен спящим на полотенце в парке Олимпийской деревни.
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Томас неоднократно жаловался на то, что кровати, предоставленные олимпийским спортсменам, плохие, как и условия в целом.
«В деревне нет кондиционера, жарко, еда плохая. Многие спортсмены переезжают по этой причине: это не алиби или оправдание, это реальность того, что, возможно, не все знают. Обычно, когда я дома, я всегда сплю днем. Я разочарован, что не попал в финал, но я был слишком уставшим. Трудно спать и ночью, и днем. Здесь я действительно борюсь между жарой и шумом», - рассказал он изданию The Sun.
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Соответствующее фото сделал и опубликовал у себя в соцсети саудовский гребец Хусейн Алиреза. На снимке видно, что пловец, который стал популярным из-за своей красивой внешности во время церемонии награждения, принимает крайние меры, чтобы немного отдохнуть.
Остается неясным, было ли фото сделана до или после того, как Чеккон и Италия выбыли из мужских заплывов 4х100 метров комбинированным стилем.
Односпальные кровати в Олимпийской деревне стали предметом споров из-за отсутствия комфорта. Мебель, произведенная Airwave, оснащена картонными каркасами в рамках усилий организаторов по обеспечению устойчивости.
Кровати не выдержали звезду водного поло Тилли Кернс из Австралии и ее товарища по команде Габи Палм. После первой ночи сна на этих кроватях Габи сказала, что «у нее отвалится спина».
Звезда тенниса Дарья Сэвилл также жаловалась, что деревня совсем не похожа на отель.
«У нас в Олимпийской деревне нет уборки, как в отеле, поэтому вам придется покупать собственную туалетную бумагу», - написала она в подписи к видео, на котором берет несколько рулонов.
После озвученных спортсменами проблем МОК подвергся серьезной критике из-за отсутствия кондиционеров и картонных «антисекс»-кроватей в Олимпийской деревне.
«Не хватает определенных продуктов: яиц, курицы, определенных углеводов. А потом еще и качество еды, ведь спортсменам подают сырое мясо», – заявил Энди Энсон, глава Британской олимпийской ассоциации, в интервью The Times of London.
В результате несколько спортсменов, включая всю женскую сборную США по теннису (за исключением Коко Гауфф), покинули деревню в поисках другого места проживания.