СМОТРИТЕ Золотого медалиста Олимпиады обнаружили спящим в парке

Томас неоднократно жаловался на то, что кровати, предоставленные олимпийским спортсменам, плохие, как и условия в целом.

«В деревне нет кондиционера, жарко, еда плохая. Многие спортсмены переезжают по этой причине: это не алиби или оправдание, это реальность того, что, возможно, не все знают. Обычно, когда я дома, я всегда сплю днем. Я разочарован, что не попал в финал, но я был слишком уставшим. Трудно спать и ночью, и днем. Здесь я действительно борюсь между жарой и шумом», - рассказал он изданию The Sun.

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Соответствующее фото сделал и опубликовал у себя в соцсети саудовский гребец Хусейн Алиреза. На снимке видно, что пловец, который стал популярным из-за своей красивой внешности во время церемонии награждения, принимает крайние меры, чтобы немного отдохнуть.

Остается неясным, было ли фото сделана до или после того, как Чеккон и Италия выбыли из мужских заплывов 4х100 метров комбинированным стилем.

Односпальные кровати в Олимпийской деревне стали предметом споров из-за отсутствия комфорта. Мебель, произведенная Airwave, оснащена картонными каркасами в рамках усилий организаторов по обеспечению устойчивости.

Кровати не выдержали звезду водного поло Тилли Кернс из Австралии и ее товарища по команде Габи Палм. После первой ночи сна на этих кроватях Габи сказала, что «у нее отвалится спина».