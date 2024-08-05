Какая актриса отказалась играть в байопике о Селин Дион – это разбило певице сердце

Долгое время претенденткой на главную роль, то есть на роль самой Селин, была Анджелина Джоли, но неожиданно звезда «Мистера и миссис Смит» отказалась сниматься в биографической ленте, чем разбила Дион сердце, пишет Life&Style.

Селин все еще надеется и верит, что Джоли передумает, поскольку считает ее идеальной кандидаткой. Более того, артистка настроена воинственно и готова ждать, сколько потребуется, лишь бы актриса сказала ей да. Но, по словам близкого к актрисе источника, все дело не в повышенной занятости, а в отсутствии достойного сценария - без него бывшая жена Брэда Питта не возьмется за дело даже при большом уважении к исполнительнице.

«У Селин есть полностью разработанная история, основанная на ее собственных воспоминаниях и опыте, но я не вижу, чтобы Анджелина взялась за что-либо без первоклассного, выдающегося сценария, который понравится всем в ее команде», - объяснил источник, подчеркивая, что у Джоли предостаточно предложений, многие из которых кажутся ей более перспективными.

Ходили слухи, что Селин Дион даже затаила обиду и злобу на Анджелину Джоли за отказ сняться в байопике. Но, вероятно, со временем более подходящей актрисы она не нашла и сменила гнев на милость.