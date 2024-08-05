ВИДЕО «Самый странный способ проиграть!» Французскому спортсмену помешал его орган

Французский олимпийский прыгун с шестом, занявший 12-е место на соревнованиях в минувшие выходные, стал интернет-сенсацией. Дело в том, что главным препятствием для мужчины на пути к победе стал его пенис. «Самый странный способ проиграть на Олимпийских играх», - комментируют пользователи сети.