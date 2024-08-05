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ВИДЕО «Самый странный способ проиграть!» Французскому спортсмену помешал его орган

Limon.ee
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Фото: David J. Phillip / AP / Scanpix

Французский олимпийский прыгун с шестом, занявший 12-е место на соревнованиях в минувшие выходные, стал интернет-сенсацией. Дело в том, что главным препятствием для мужчины на пути к победе стал его пенис. «Самый странный способ проиграть на Олимпийских играх», - комментируют пользователи сети.

Мечта французского прыгуна с шестом Энтони Аммарати победить на Олимпиаде не сбылась из-за его собственного пениса.

21-летний спортсмен пытался преодолеть планку, установленную на высоте 5,7 метра. Однако его мужское достоинство задело планку с достаточной силой, чтобы она упала. Вместе с этим рухнула и его надежда на медаль.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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