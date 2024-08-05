ВИДЕО «Самый странный способ проиграть!» Французскому спортсмену помешал его орган

Французский олимпийский прыгун с шестом, занявший 12-е место на соревнованиях в минувшие выходные, стал интернет-сенсацией. Дело в том, что главным препятствием для мужчины на пути к победе стал его пенис. «Самый странный способ проиграть на Олимпийских играх», - комментируют пользователи сети.
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Мечта французского прыгуна с шестом Энтони Аммарати победить на Олимпиаде не сбылась из-за его собственного пениса.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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