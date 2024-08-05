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Будьте осторожны при бронировании жилья для отпуска: жительница Таллинна попалась на удочку мошенников

Влада Лаевалинд
, репортер
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Интернет-мошенники. Фото иллюстративное.
Интернет-мошенники. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

С началом сезона отпусков многие столкнулись с очередным видом мошенничества - аферисты поджидают ни о чем не подозревающих людей на сервисах бронирования жилья. Так жительница Таллинна Виктория стала жертвой мошенничества, когда забронировала апартаменты в Риге через сайт Booking.com.

«Мы торопились и сделали бронь, не читая комментарии о жилье. Только после осуществления бронирования появилась информация, что заехать в апартаменты необходимо до 19:00. Я часто пользуюсь сервисом Booking.com, и такое условие, как заезд до семи вечера, вижу впервые», - рассказывает она.

Позже в чат сайта Booking ей приходит от владельца апартаментов сообщение, в котором он просит связаться по Whatsapp. Виктории показалось это довольно странным, но она все-таки скачала приложение. «Он позвонил мне по Whatsapp и сказал, что жилье находится в неисправном состоянии: после предыдущих жильцов квартиру затопило и сейчас в ней находится представитель страховой компании. По этой причине он вынужден отменить бронь, хотя он якобы уже снял жилье с сайта и странно, что нам удалось забронировать его», - говорит пострадавшая от рук мошенников.

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