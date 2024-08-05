С началом сезона отпусков многие столкнулись с очередным видом мошенничества - аферисты поджидают ни о чем не подозревающих людей на сервисах бронирования жилья. Так жительница Таллинна Виктория стала жертвой мошенничества, когда забронировала апартаменты в Риге через сайт Booking.com.
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Будьте осторожны при бронировании жилья для отпуска: жительница Таллинна попалась на удочку мошенников
«Мы торопились и сделали бронь, не читая комментарии о жилье. Только после осуществления бронирования появилась информация, что заехать в апартаменты необходимо до 19:00. Я часто пользуюсь сервисом Booking.com, и такое условие, как заезд до семи вечера, вижу впервые», - рассказывает она.
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