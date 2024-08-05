Принц Гарри и Меган Маркл боятся за детей: пара дала первое за долгое время совместное интервью

Сын короля Карла III с супругой впервые за три гора решились на совместное интервью. Основной темой беседы с телеведущей Джейн Поли для программы CBS Sunday Morning стал вопрос сетевого буллинга. Принц Гарри и Меган Маркал говорят, что для них это животрепещущая тема, ведь они постоянно подвергаются «хейту» в Интернете. Герцог Сассекский не скрывает, что особенно вопрос безопасности в Сети волнует его в связи со взрослением Арчи и Лилибет, которые также могут столкнуться с травлей.

«Это одна из самых страшных вещей, которую мы узнали за последние годы. Раньше, если дети были дома, они находились в безопасности, вы знали, что они делают. Но теперь они могут сидеть в соседней комнате со своим планшетом или телефоном, и прежде чем вы осознаете, что что-то не так, они могут покончить с собой», — переживает член британской королевской семьи.

По словам принца Гарри, родители должны быть чуткими и следить, что в действительности происходит с их детьми, ведь «даже лучшие в мире службы экстренного реагирования не смогут распознать признаки возможного самоубийства». Внук Елизаветы II не скрывает, что эта тема его ужасает, они часто обсуждают ее с женой. Скрывающая темное прошлое Меган Маркл также не скрывает, что боится за подрастающих детей.

«Наши дети маленькие, им три и пять лет, они замечательные. Но все, что вы хотите делать как родители, - защитить их. И потому что мы можем видеть, что происходит в онлайн-пространстве, мы знаем, что предстоит проделать большую работу. Мы просто счастливы, что можем быть частью изменений к лучшему», - заключила бывшая актриса.