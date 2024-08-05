ФОТО Хайди Клум отмечает годовщину свадьбы с Томом Каулитцем на пляже

На фотографиях 51-летняя модель позирует без верхней части бикини (что для нее совершенно привычное дело), прикрыв грудь рукой. На других кадрах она обнимает 34-летнего мужа: «Лучшего я и желать не могла. Ich Liebe Dich Tom», что в переводе с немецкого означает «Я люблю тебя, Том». Где именно отдыхают Клум и Каулитц, они не раскрыли, но известно, что пара уже месяц путешествует по Европе.

Пара тайно поженилась в феврале 2019 года, а в августе того же года устроила свадебное торжество в Италии для своих близких. Хайди Клум часто сталкивается с критикой из-за большой разницы в возрасте с ее супругом - он младше модели на 17 лет. Сама она заявляет, что это ее не беспокоит, хотя ее постоянно об этом спрашивают: «Вы должны просто жить счастливой жизнью, не слишком беспокоясь о том, что думают люди. От беспокойства у вас будет только больше морщин».