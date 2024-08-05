ВИДЕО Голливудская звезда Кристен Стюарт была на вечеринке в рижском ночном квир-клубе

Видео, на котором голливудская звезда Кристен Стюарт танцует во время посещения популярного ночного клуба Skapis, становится все более популярным на платформе TikTok.

Актриса была одета в белую футболку и синие джинсы. Она танцевала под The Man Тейлор Свифт.

Стюарт приехала в Латвию в конце февраля в поисках локаций для съемок своего нового фильма - биографической драмы The Chronology of Water.

В марте кинозвезда подтвердила на американском шоу The Late Show with Stephen Colbert, что фильм действительно будет сниматься в Латвии. «Я думала об этом фильме шесть или семь лет. Не знаю, насколько он будет хорош, но снять его я хотела давно. И снимать будем в Латвии. Имоджен Путс и Тор Берч примут участие. Я полна энтузиазма».

В конце февраля хитом соцсетей стал снимок Стюарт, позирующей в ресторане в Икшкиле. Голливудскую звезду также видели в магазине одежды в центре Риги и в пиццерии Stacia Vaivari Pizza.