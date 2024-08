ФОТО Эд Ширан в Каунасе установил новый рекорд Балтии

Концепция «Математического тура» проста, но ответственна: подвести итоги деятельности Ширана за последние 12-13 лет. Именно поэтому в сет-лист концерта вошли практически все хиты его более чем десятилетней карьеры: Shivers, The A Team, Castle on the Hill, Thinking Out Loud, Photograph, Perfect, Shape of You, Bad Habits, Sing, You Need Me, I Don't Need You, Eyes Closed, Overpass Graffiti, Galway Girl и другие.