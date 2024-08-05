ФОТО Эд Ширан в Каунасе установил новый рекорд Балтии

Концерт «Математического тура» Ширана прошел на каунасском стадионе С. Дарьюса и С. Гиренаса. На разогреве выступили литовская группа The Roop и Калум Скотт.

С момента последнего выступления британской мегазвезды Эда Ширана в Балтии прошло пять лет, и на этот раз зрителям было представлено его самое зрелищное шоу за всю историю. Прежде всего внимание привлекает великолепно спроектированная цилиндрическая конструкция сцены, которая медленно вращается, чтобы музыкант все время находился лицом к своим фанатам.

360-градусный дисплей над сценой и еще шесть экранов в форме медиаторов для гитар обеспечивали близкий план для тех, кто находился дальше от основной сцены. Все это периодически дополнялось красочными, но неброскими пиротехническими эффектами, которые удачно подчеркивали определенные моменты песен.

Концепция «Математического тура» проста, но ответственна: подвести итоги деятельности Ширана за последние 12-13 лет. Именно поэтому в сет-лист концерта вошли практически все хиты его более чем десятилетней карьеры: Shivers, The A Team, Castle on the Hill, Thinking Out Loud, Photograph, Perfect, Shape of You, Bad Habits, Sing, You Need Me, I Don't Need You, Eyes Closed, Overpass Graffiti, Galway Girl и другие.