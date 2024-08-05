Виктория Бекхэм раскрыла, благодаря чему смогла сохранить брак с Дэвидом на протяжении 25 лет

Оказывается, у Бекхэмов все по классике: юмор и безоговорочная поддержка любимого человека - лучший афродизиак.

«Я люблю проводить время с мужем. Позвольте мне сказать вам: Дэвид Бекхэм очень смешной. Я влюблена в своего мужа, возможно, даже больше, чем когда мы впервые встретились. Мы по-настоящему смеемся. И мы действительно поддерживаем друг друга в нашей карьере и увлечениях.

Вчера вечером я сказала детям: спустя 25 лет я очень люблю вашего отца, поддерживаю его и продолжаю желать, чтобы он был лучшей версией себя. И он делает то же самое это для меня. Очень важно, чтобы дети это видели», - поделилась Виктория в разговоре с Николь Кидман, которая взяла у нее интервью для издания.

Другой немаловажный фактор крепких отношений, по мнению Виктории, - любимая работа. Предпринимательница уверена: ее брак оказался таким крепким еще и потому, что она не забросила карьеру дизайнера несмотря на сложности воспитания четырех наследников.

«Я чувствую себя очень благодарной и признательной за то, что мне не пришлось идти на компромисс в плане карьеры. Я по-прежнему могу заниматься тем, что люблю, и получаю от этого удовольствие», - рассказала Виктория. Она также призналась, что в такие моменты ей хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это все не сон.