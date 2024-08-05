«Смертельная ловушка с нулевой видимостью!» Серьезная авария на окраине Таллинна вызвала оживленную дискуссию в Сети

На прошлой неделе подросток, ехавший на велосипеде, попал в серьезную аварию в туннеле Вескитамми в Сауэ. После этого в социальных сетях разгорелась оживленная дискуссия о том, насколько опасен этот перекресток и почему никто ничего с этим не делает.
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Перевод: Седа Дунгурова
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