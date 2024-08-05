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«Смертельная ловушка с нулевой видимостью!» Серьезная авария на окраине Таллинна вызвала оживленную дискуссию в Сети

Анналийза Кёсс
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Происшествие в туннеле Вескитамми.
Происшествие в туннеле Вескитамми. Фото: Erakogu

На прошлой неделе подросток, ехавший на велосипеде, попал в серьезную аварию в туннеле Вескитамми в Сауэ. После этого в социальных сетях разгорелась оживленная дискуссия о том, насколько опасен этот перекресток и почему никто ничего с этим не делает.

Перевод: Седа Дунгурова

«Могу с уверенностью сказать, что жизнь моему ребенку спас шлем», - сказала мать 15-летнего мальчика, который на прошлой неделе попал в серьезную аварию в туннеле Вескитамми в Сауэ.

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