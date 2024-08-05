Меган Маркл эмоционально рассказала о суицидальных мыслях

К счастью, герцогиня Сассекская смогла справиться с темными мыслями и сейчас надеется, что ее опыт поможет другим пережить тяжелые времена. Тему кибербуллинга и его последствий Меган вместе с Гарри обсудили в своем первом за три года большом интервью для CBS. Сассексы рассказали о собственной инициативе Parents' Network, которая призвана обеспечить безопасность детей в Интернете.

«Между всеми, кто когда-либо проходил через любой уровень боли или травмы, существует невидимая связь. Часть вашего и, конечно же, моего пути к исцелению - это открыто говорить о пережитом. Я пока коснулась лишь малой части своего опыта. Я бы ни в коем случае не хотела, чтобы кто-то другой чувствовал то же самое. Чтобы кто-то другой строил подобные планы. Чтобы кому-то другому не верили», - эмоционально высказалась Меган в интервью.

«Я буду довольна, если, публично говоря о том, что я преодолела, смогу кого-то спасти или подтолкну проведать близкого человека, а не предполагать, что раз со стороны все выглядит нормально, то и на самом деле все окей», - призналась Меган.