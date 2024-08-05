Это не самый простой день. Придется проявить настойчивость, чтобы довести начатые дела до конца. Однако есть шанс достичь больших успехов, справиться с очень сложной задачей. Важно не спешить. Иногда задержки возникают, даже если вы делаете все правильно, не допускаете никаких ошибок.
ГОРОСКОП НА 5 АВГУСТА ⟩ У Раков день отличных идей, а Девы смогут заключить выгодные сделки
К этому стоит относиться спокойно. В первой половине дня проще действовать самостоятельно, чем обращаться к кому-то за помощью, а вот позже наступит благоприятное время для сотрудничества. Вечер – время, когда будет радовать общение с самыми разными людьми. Вероятны приятные знакомства.
Овен
Сегодня вам может быть непросто сохранять спокойствие. Дело тут не только в проблемах, которые порой возникают, но и в нестабильности эмоционального фона. Порой трудно разобраться в своих чувствах. Даже для того, чтобы разобраться, чего вы хотите добиться в первую очередь, нужно время. Важно не забывать о планах, составленных раньше. Постарайтесь выполнить обещания, которые успели дать близким, не нарушайте договоренностей. Серьезное отношение к семейным планам позволит избежать мелких разногласий и взаимных обид.
Телец
В первой половине дня лучше вести приятные беседы, чем обсуждать серьезные дела или пытаться решить важные вопросы. Окружающие часто понимают вас неправильно, не всегда можно договориться даже с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Зато можно разобраться с рутинными задачами, спокойно завершить то, что было начато раньше. Вторая половина дня, напротив, благоприятна для общения. Вы многих понимаете с полуслова, часто догадываетесь о том, что собеседник пытается утаить. Легко произвести хорошее впечатление на новых знакомых. Кто-то может влюбиться в вас с первого взгляда.
Близнецы
Старайтесь сохранять спокойствие, что бы ни происходило. Сегодня это не самая простая задача. Многое идет не по плану, часто обстоятельства складываются не совсем так, как хотелось бы. Некоторых Близнецов подводят люди, на безусловную поддержку которых представители знака привыкли рассчитывать. Но в целом день не так уж плох. Если вы будете внимательны, то наверняка заметите новые возможности, поймете, как можно быстро достичь важной цели. Очень удачными оказываются смелые эксперименты. Часто вам в голову приходит то, до чего не додумался бы никто другой.
Рак
День отличных идей и неожиданных озарений. Легко догадаться о том, что другие стараются скрыть; вряд ли окружающие смогут что-то сохранить в секрете от вас. Часто оказываются полезными знания, полученные раньше. Благодаря им вы и сами не допускаете ошибок, и другим помогаете не допустить их. Радует общение с близкими, вы отлично понимаете друг друга, можете быстро договориться о многих важных вещах. Хорошо строить планы вместе с любимым человеком: это очень сближает, помогает оставить в прошлом все разногласия.
Лев
Яркий день, интересный и вдохновляющий. Появляется много смелых планов; к их реализации можно приступить немедленно. Многие хотят помочь вам. Часто люди по собственной инициативе делают то, о чем вы прежде не решались попросить их. День подходит для встреч с теми, с кем хочется подружиться. Быстро вспыхнет взаимная симпатия. Привычные дела могут казаться более скучными, чем обычно. Но вы все же стараетесь справиться с ними как можно лучше. Если действовать быстро, останется время для романтического свидания. Оно будет очень приятным.
Дева
Отличный день для того, чтобы оказаться в центре внимания. Вас будут слушать с неподдельным интересом, ваши идеи на многих произведут сильное впечатление. Возможны знакомства, с которых начнется долгое плодотворное сотрудничество. Некоторые Девы заключат выгодные сделки. Также день хорошо подходит для того, чтобы покупать одежду, аксессуары, украшения. Вы безошибочно выбираете вещи, которые долго будут радовать, нескоро выйдут из моды. Вторая половина дня обещает какие-то удачные совпадения, встречи, поднимающие настроение.
Весы
Запаситесь терпением; вряд ли вам сегодня удастся быстро достичь поставленных целей. Преграды возникают на пути именно тогда, когда вы меньше всего ожидаете трудностей. Это отнюдь не радует. Некоторые Весы остро реагируют на любые пустяки, и так огорчаются, что потом требуются большие усилия, чтобы вновь настроиться на позитивный лад. Постарайтесь найти время для отдыха. Вам полезно будет развеяться, сменить обстановку. Поездка или прогулка по живописным местам поможет пополнить запасы энергии. Вы почувствуете себя гораздо бодрее.
Скорпион
Не всегда получается быстро достичь цели, но вы не сдаетесь и не отказываетесь от задуманного. Многим Скорпионам приходится в одиночку решать сложные задачи, а порой и исправлять чужие ошибки. Другие на вашем месте сердились бы, а вы радуетесь возможности показать, на что способны, и получить ценный опыт. Вторая половина дня – подходящее время для важных разговоров с близкими. Это время, когда можно открыто говорить о своих чувствах, делиться переживаниями, не опасаясь, что вас поймут неправильно.
Стрелец
Нужно о многом подумать. Детали, которые сегодня кажутся незначительными, позже могут сыграть важную роль, поэтому вам необходимо обращать внимание на любую мелочь. Многим Стрельцам к тому же приходится на ходу учиться чему-то новому, и часто речь идет вовсе не о простых вещах. Но вы быстро добиваетесь успехов, и это окрыляет. День хорошо подходит для деловых переговоров, общения с людьми, чья профессиональная помощь вам нужна. Легко договориться о сотрудничестве, причем удастся выбрать условия, которые будут выгодны обеим сторонам.
Козерог
Отличный день для обсуждения любых вопросов, касающихся работы и бизнеса. Вас внимательно слушают даже те, кто обычно не интересовался ничьей точкой зрения. Союзников найти легко, но выбирать их нужно тщательно. Не всегда люди, предлагающие помощь, действительно разделяют ваши интересы. А вот в личных отношениях не все идет гладко, и часто это ваша вина. Сегодня не стоит вспоминать старые обиды, пытаться разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях прошлого. Вам не помешает немного легкомыслия: многое дается проще, если не зацикливаться на мелочах.
Водолей
День сложится неплохо, если вы будете держать себя в руках и не дадите воли негативным эмоциям. Это особенно важно в первой половине дня, когда легко рассердиться из-за мелочи, а любые замечания окружающих вызывают раздражение. Позже эмоциональный фон стабилизируется, настроение улучшится. Можно решать практические вопросы; часто это оказывается проще, чем вы ожидали. Не исключено, что вы придумаете, как сделать проще и приятнее и свою жизнь, и жизнь близких. Удачными будут небольшие покупки. Вы не швыряете деньги на ветер, выбираете хорошие и нужные вещи.
Рыбы
Начало дня кажется прекрасным и безоблачным, но часто дело тут только в том, что вы стараетесь не замечать проблем. Между тем, на них стоило бы обратить внимание; так и решение быстрее найдется. Полезно советоваться с людьми, опыту которых вы доверяете. Вы получите толковые рекомендации. Вторая половина дня радует удачными совпадениями, а также встречами, поднимающими настроение. Люди, по которым вы соскучились, рады возможности пообщаться и часто предлагают что-то интересное. Вероятны перемены к лучшему в отношениях, которые в последнее время складывались напряженно.