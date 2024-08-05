ГОРОСКОП НА 5 АВГУСТА У Раков день отличных идей, а Девы смогут заключить выгодные сделки

К этому стоит относиться спокойно. В первой половине дня проще действовать самостоятельно, чем обращаться к кому-то за помощью, а вот позже наступит благоприятное время для сотрудничества. Вечер – время, когда будет радовать общение с самыми разными людьми. Вероятны приятные знакомства.

Овен

Сегодня вам может быть непросто сохранять спокойствие. Дело тут не только в проблемах, которые порой возникают, но и в нестабильности эмоционального фона. Порой трудно разобраться в своих чувствах. Даже для того, чтобы разобраться, чего вы хотите добиться в первую очередь, нужно время. Важно не забывать о планах, составленных раньше. Постарайтесь выполнить обещания, которые успели дать близким, не нарушайте договоренностей. Серьезное отношение к семейным планам позволит избежать мелких разногласий и взаимных обид.

Телец

В первой половине дня лучше вести приятные беседы, чем обсуждать серьезные дела или пытаться решить важные вопросы. Окружающие часто понимают вас неправильно, не всегда можно договориться даже с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Зато можно разобраться с рутинными задачами, спокойно завершить то, что было начато раньше. Вторая половина дня, напротив, благоприятна для общения. Вы многих понимаете с полуслова, часто догадываетесь о том, что собеседник пытается утаить. Легко произвести хорошее впечатление на новых знакомых. Кто-то может влюбиться в вас с первого взгляда.

Близнецы