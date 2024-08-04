«Такое исследование точно не нужно», - считают пользователи в приложении X по поводу опроса, который планируется провести среди заключенных.
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План министерства по проведению опроса среди заключенных о жизни в тюрьме за 30 000 евро вызвал негодование у народа
Перевод: Елизавета Лынник
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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