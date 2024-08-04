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План министерства по проведению опроса среди заключенных о жизни в тюрьме за 30 000 евро вызвал негодование у народа

Анналийза Кёсс
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Фото: Shutterstock

«Такое исследование точно не нужно», - считают пользователи в приложении X по поводу опроса, который планируется провести среди заключенных.

Перевод: Елизавета Лынник

«Важно также спрашивать у заключенных, что, по их мнению, могло бы им помочь вернуться в общество законопослушными гражданами», - пояснила новый министр юстиции и цифровизации Лийса Пакоста.

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