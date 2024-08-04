Нашли без сознания в бассейне: актера Зака Эфрона госпитализировали на Ибице

Зак Эфрон, известный голливудский актер, звезда фильмов «Красивый, плохой, злой», в котором он сыграл Теда Банди, и «Скуби-Ду» был найден без сознания в бассейне на вилле в Испании. Его экстренно госпитализировали. Об этом сообщает TMZ.

Со ссылкой на источники, журналисты сообщают, что Зака нашли в бассейне двое людей, работающих на вилле, которые вытащили его из воды.

Эфрон уже некоторое время колесит по Европе - фотографы запечатлели его на Ибице, в Сен-Тропе, на Миконосе и в Париже за последний месяц. Ранее на этой неделе он также вышел на сцену с известным диджеем Мартином Гарриксом.

Журналисты связались с представителями актера и попытались выяснить, что с ним произошло. Те заверили, что с кинозвездой все в порядке. Но на вопрос, почему Эфрон был доставлен в больницу из-за незначительного инцидента, его представитель снова повторил, что это была просто мера предосторожности. Однако представитель не сказал, почему Зак потерял сознание и едва не утонул.

Официально, инцидент с актером описывают, как «незначительный инцидент во время купания» на вилле на Ибице в пятницу вечером.

Сообщается, что утром 4 августа его выписали из больницы, и он чувствует себя хорошо.

Зак Эфрон отправился в отпуск после напряженного периода съемок. Он сыграл главные роли в картинах «Железный коготь» с Джереми Алленом Уайтом, а также появился в картине «Рики Стэники» вместе с Джоном Синой.

У него на подходе еще много проектов, включая перезагрузку «Трое мужчин и младенец», которая в настоящее время находится на стадии подготовки к съемкам.