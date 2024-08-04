Украинская блогерша рассекретила, сколько зарабатывает Верка Сердючка

В мае этого года звезда сети устроила масштабный гендер-пати. Как известно, блогерша беременна и совсем скоро станет мамой во второй раз. Во время вечеринки стало известно, что у Макеевой родится мальчик. Чтобы праздник запомнился и гостям, и самой инфлюенсерке, она решила пригласить Сердючку, чтобы та исполнила свои хиты.

Следовательно, гендер-пати обошлось Стасе в довольно большую сумму. Она поделилась, что в целом потратила на празднование 80 тысяч долларов. А выступление звезды стоило 35 тысяч долларов.

«С этим ребенком мы захотели сделать такие масштабы, чтобы нам запомнилось на всю жизнь. И мы получили такое наслаждение! Да, это закрыло наши потребности, о которых мы мечтали. В общем потратили 80 тыс. долл., Сердючка обошлась в 35 тыс. долл», - откровенно рассказала блогерша на шоу «Okay Eva».

К слову, на корпоративе Сердючка пела как украиноязычные, так и русскоязычные треки. Но не только на частных вечеринках она исполняет русскоязычный репертуар, но и на больших концертах.