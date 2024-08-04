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65-летняя Мадонна попозировала топлесс и заинтриговала новым романом с молодым бойфрендом

Limon.ee
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Фото: Andre Coelho

Американская по-звезда Мадонна ошеломила фанатов новыми снимками.

Так, звезда устроила себе пикантную фотосессию и результатом поделилась в своих социальных сетях. На изображениях полностью обнаженная Мадонна позирует в душе, где ее грудь прикрывают только волосы. Также дополнили вид артистки ювелирные украшения и легкий макияж с акцентом на губы. 

Кокетливая блондинка также наделала снимков топлесс с загадочным любовником, у которого она сидит на коленях. Вместе пара попозировала в постели. Еще больше воображение фанов взбудоражила подпись фотографий: «Горячие развлечения летом…». 

К слову, еще в прошлом месяце Мадонна в Instagram засветила своего нового бойфренда на очередном пикантном фото, где он кладет руку ей на грудь. Однако звезда не раскрывает подробностей и пока официально не подтверждает их роман.

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