65-летняя Мадонна попозировала топлесс и заинтриговала новым романом с молодым бойфрендом

Так, звезда устроила себе пикантную фотосессию и результатом поделилась в своих социальных сетях. На изображениях полностью обнаженная Мадонна позирует в душе, где ее грудь прикрывают только волосы. Также дополнили вид артистки ювелирные украшения и легкий макияж с акцентом на губы.

Кокетливая блондинка также наделала снимков топлесс с загадочным любовником, у которого она сидит на коленях. Вместе пара попозировала в постели. Еще больше воображение фанов взбудоражила подпись фотографий: «Горячие развлечения летом…».

К слову, еще в прошлом месяце Мадонна в Instagram засветила своего нового бойфренда на очередном пикантном фото, где он кладет руку ей на грудь. Однако звезда не раскрывает подробностей и пока официально не подтверждает их роман.