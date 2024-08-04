Отец золотой медалистки Олимпийских игр в Париже арестован по подозрению в сексуальном насилии над волонтером Игр

День спустя ее отца подозревают в сексуальном насилии над волонтером, отвечавшим за рассадку зрителей.

Волонтер подал жалобу, и отец Матич был взят под стражу, сообщает французский новостной канал BFM TV.

Его допрашивают в связи с жалобой, поданной в среду, 31 июля, молодым волонтером, работающим на Марсовом поле.

Предполагаемая жертва утверждала, что отец Матича насильно поцеловал ее после того, как звезда дзюдо выиграла свой четвертьфинальный поединок.

Сообщается, что заявительница «указывает на то, что отец чемпионки насильно поцеловал ее в губы после олимпийских соревнований».

Во второй половине дня в четверг, 1 августа, полицейское расследование все еще продолжалось.

Матич - двукратная чемпионка мира по дзюдо - пока никак не прокомментировала предполагаемый инцидент.

Она вошла в историю, завоевав первую в истории Хорватии олимпийскую медаль по дзюдо.

Матич упустила медаль в Рио в 2016 году и в Токио три года спустя.

Но она победила соперниц из Италии, Нидерландов, Испании и Германии и завоевала историческое золото.