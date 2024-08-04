Зрители, наблюдавшие за трансляцией женского заплыва на 100 метров брассом, были поражены: китайская пловчиха Тан Цяньтин выглядела крайне необычно, ее талия казалась невероятно тонкой, почти как у куклы.
КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ⟩ Китайская пловчиха поразила публику своей талией
Видео с ее выходом на старт собрало 10 миллионов просмотров всего за несколько часов, и многие недоумевали.
Однако разгадка этого феномена оказалась довольно простой: тонкая талия была результатом оптической иллюзии, которая вызвана благодаря съемке, купальника девушки и освещения.
Olympics fans can't believe their eyes as Chinese swimmer Tang Qianting provides bizarre on-camera optical illusion https://t.co/zrQfgioqhd pic.twitter.com/ZdxlLq7khZ— Daily Mail US (@DailyMail) August 1, 2024
Светло-бирюзовый купальник Цяньтин имел темно-синие боковые вставки, которые сливались с фоном, на котором она стояла. Это создавало иллюзию, что ее талия намного тоньше, чем она есть на самом деле, напоминая фигуру куклы Барби. В итоге Тан Цяньтин завоевала серебряную медаль.
@adamclayton_ You better cinch that waist #olympics #parisolympics2024 #gay #lgbt #dragrace ♬ original sound - Adam Clayton
Кстати, этот трюк не новый. Многие модельеры используют оптические иллюзии в одежде, чтобы визуально уменьшить талию. В случае с купальником иллюзия оказалась особенно убедительной благодаря правильному сочетанию цветов.