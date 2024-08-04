Торнадо или вандалы? Биотуалет в деревне Анникору перевернут вверх дном

Перевод: Елизавета Лынник

В группе Facebook деревни Анникору пытаются найти ответ на вопрос, кто разрушил биотуалет, находящийся в деревне. Акт вандализма был совершен в конце июля ночью. Многие местные жители подозревают, что это дело рук молодежи.

«Неужели в сосновом лесу ночью прошел торнадо? Полностью деревянный уличный туалет сам по себе не развалится. В понедельник вечером в 21 час все еще было в порядке. Это ошеломляет. Если кто-то что-то знает или видел, пожалуйста, дайте знать», - пишет один из жителей деревни в группе Facebook деревни Анникору.

«Информация передана в полицию, я бы не стал разглашать имена молодых людей. Пусть полиция занимается и расследует», - говорит другой местный житель.

«Я видел, как двое местных молодых людей направились туда примерно в 23 часа быстрым шагом. Но так как я ничего не увидел, не буду показывать пальцем, сейчас у нас в деревне больше молодежи, чем обычно», - высказывает свое мнение третий.

В Анникору кто-то разрушил биотуалет. Фото: Erakogu

Коммуникационный руководитель волости Эльва Симмо Саар говорит, что по поводу разрушения подано заявление в полицию. «Мы не можем предоставить информацию о возможном продолжающемся расследовании», - говорит Саар.

«К сожалению, восстановление первоначального состояния и расследование произошедшего требует значительно больше времени и ресурсов по сравнению с самим актом вандализма, процесс сейчас в разгаре», - говорит Саар о ремонте биотуалета.

Тайво Роси, руководитель информационной группы тартуского отделения полиции, говорит, что к ним поступило заявление, делом занимаются следственный отдел и региональная полиция, но пока установить личность вандала не удалось.

«Учитывая, что свидетелей происшествия нет, а другая информация (например, видеозаписи и т. д.) отсутствует, вполне вероятно, что человек, разрушивший туалет, так и останется неизвестным», - говорит Роси.