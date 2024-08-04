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ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ФОТО Янек Ыйглане, показавший выдающийся результат на Олимпийских играх, не сдержал своих чувств

Elu24
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Фото: Tairo Lutter

Большую радость десятиборец Янек Ыйглане, добившийся отличного результата на Олимпийских играх в Париже, разделил с женой. Смотрите милые фото!

Эстонский десятиборец Янек Ыйглане (30) занял пятое место на Олимпийских играх. Он совершил чудо, когда побил свой личный рекорд и стал серебряным призером во втором прыжке. В пятиборье Хиглане показал результат 5,30 м.

После удивительного достижения, которое было совершено несмотря на травму колена, Ыйглане обняла и поцеловала своего мужа.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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