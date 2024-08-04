Большую радость десятиборец Янек Ыйглане, добившийся отличного результата на Олимпийских играх в Париже, разделил с женой. Смотрите милые фото!
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ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ФОТО ⟩ Янек Ыйглане, показавший выдающийся результат на Олимпийских играх, не сдержал своих чувств
Эстонский десятиборец Янек Ыйглане (30) занял пятое место на Олимпийских играх. Он совершил чудо, когда побил свой личный рекорд и стал серебряным призером во втором прыжке. В пятиборье Хиглане показал результат 5,30 м.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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