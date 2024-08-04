Андрей Зевакин поделился в Instagram видеороликом своей новой прически, которая стала по-летнему короткой. «Теперь как в 16! Носи с собой документ», - пишут в комментариях, добавляя, что Андрей теперь выглядит гораздо моложе.
«Теперь как в 16!» ⟩ Известный эстонский блогер сбрил свои шикарные кудри
Перевод: Елизавета Лынник
«Исчезло птичье гнездо. Наконец-то нормальная, правильная мужская прическа», - комментирует прическу Андрей. Однако мужчина удивил многих, так как они не ожидали от него такой смены стиля. «Что? Почему? Мне раньше больше нравилось!» - пишут пользователи.
Они также спрашивают, не собирается ли Андрей идти в армию, на что блогер отвечает, что почти. «Я готовлюсь», - добавляет он.
Андрей отправился в парикмахерскую к Келли-Карите Ефимовой, которая, предположительно, является его возлюбленной. О том, являются ли они парой, заговорили еще в 2021 году, когда их видели вместе на записи шоу «Эстония ищет суперзвезду».
Последний раз пара была замечена камерами весной прошлого года, когда они вместе пришли на концерт итальянской рок-группы Måneskin.
После расставания с певицей Мерилин Мяльгуст контент-мейкер держит свою личную жизнь в строжайшем секрете и не дает четких ответов на вопросы о своем выборе.