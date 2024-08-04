«Он проблемный»: сын Анджелины Джоли не впервые попал в аварию

20-летний Пакс Джоли-Питт остается в больнице после аварии на скутере, из-за которой очевидцы боялись, что он не выживет. Об этом пишет Page Six.

Полиция подтвердила, что приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли не носил шлем, когда его скутер проехал по задней части автомобиля, который остановился на красный свет. Юноша сразу пожаловался на боль в голове и бедре после аварии, поэтому его немедленно доставили в больницу. А звездная мама неделю заботится о нем, не отходя от пострадавшего.

Источники рассказывают, что это не первая авария Пакса.

«Его друзья обеспокоены им. Он безрассуден. Они волнуются», - отметил инсайдер.

Другой источник сообщил, что сын Анджелины Джоли разбил не только скутеры, но и автомобили.

«Он попал в ряд автомобильных аварий. Это не замечательно. Пакс - беспокойный ребенок, и Анджелина делает все возможное, чтобы помочь ему», - отметил инсайдер.

Тем временем Брэд Питт хотел связаться с Паксом или посетить его в больнице, однако никто не отвечает на звонки актера.

«Его руки связаны», - говорил инсайдер.