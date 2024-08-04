Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили строгое правило в отношении детей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон считаются идеальными представителями королевской семьи Великобритании, но это не помешало им нарушить важное правило в прошлом. Об этом пишет Mirror.

Одно строгое правило касается путешествий представителей монархии.

Наследникам престола запрещено летать вместе, чтобы защитить королевское происхождение. Это правило непосредственно касается тех, кто стоит в очереди на престол, включая Уильяма и его сына принца Джорджа, который сейчас является вторым в очереди на престол. С 12 лет он точно больше не сможет путешествовать с отцом. Сейчас принцу 11.

Такое правило придумали, чтобы защитить наследника престола в случае авиакатастрофы, обеспечивая стабильность монархии. Впрочем, принц Уильям и его жена несколько раз нарушали это правило, но только с разрешения покойной королевы Елизаветы II.

В 2014 году пара летала со своим тогда девятимесячным сыном Джорджем в Новую Зеландию и Австралию. Тогда сообщалось, что им нужно разрешение монарха из-за риска, что двое наследников престола будут путешествовать вместе. С 12 лет в любом случае Уильяму и Джорджу больше нельзя будет летать вместе.

Когда Уильям был ребенком, он тоже придерживался этих правил, путешествуя с мамой, покойной принцессой Дианой, отцом, королем Карлом, и младшим братом Гарри, пока ему не исполнилось 12 лет.