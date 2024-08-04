«ЗАРАБАТЫВАЕТ НА КОНФЛИКТAX» Самый популярный блогер Эстонии и известная бизнес-леди выясняют отношения

Марианн Трейманн связалась с Куускемаа, чтобы защитить свою знакомую, которая, по ее словам, несколько лет назад заказала у Крислин аппарат для косметических процедур за крупную сумму, но так и не получила его. «Это на самом деле притеснение, я уже обратилась за юридической помощью», - заявляет Куускемаа.