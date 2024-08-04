В пятницу вечером блогер Mallukas (Марианн Трейманн) опубликовала в своем Instagram скриншоты беседы с Крислин Куускемаа, подругой Бригитте Сюзанне Хунт.
Для подписчиков
«ЗАРАБАТЫВАЕТ НА КОНФЛИКТAX» ⟩ Самый популярный блогер Эстонии и известная бизнес-леди выясняют отношения
Перевод: Елизавета Лынник
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.