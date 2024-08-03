Крестницу Карла ІІІ считают одной из самых красивых королевских особ в мире: как она выглядит

Принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия, которую часто называют «самой красивой королевской особой в мире», - завсегдатай светской жизни и частый гость в первом ряду на модных показах, всегда пользующаяся возможностью продемонстрировать свой безупречный стиль, пишет Еxpress.

Одна из 33 крестниц короля Великобритании Карла ІІІ, 28-летняя Мария-Олимпия, рассказывает, что монарх никогда не забывает о ее дне рождения и постоянно посылает открытки.

Что известно о принцессе Греции Марии-Олимпии

Родившись в греческой королевской семье, она жила преимущественно в Лондоне с тех пор, как ее дед, король Константин II, был свергнут, когда греческая монархия была упразднена в 1973 году.

Помимо связей с английским королем, Мария-Олимпия может претендовать на родство практически со всеми европейскими королевскими семьями по линии своего отца. В мае 2016 года ходили слухи, что Мария-Олимпия была в романтических отношениях с принцем Гарри, сыном ее крестного отца и троюродным братом, но представитель британской королевской семьи опроверг эти утверждения.