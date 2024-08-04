ГОРОСКОП НА 4 АВГУСТА У Рыб день горячих споров, а Львы витают в облаках

Дева

Многие дела сегодня отнимают больше времени, чем обычно. Учитывайте это, когда будете строить планы. Хорошо, что рядом есть люди, готовые помочь. Огорчает, однако, что они не всегда делают то, что нужно; приходится все контролировать. Возможны необычные предложения. Например, у некоторых Дев будет шанс взяться за дело, когда-то их сильно интересовавшее. Сначала могут возникать трудности, но постепенно вы во всем разберетесь. Главное – не сдаваться, если на пути возникла преграда. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся семейных дел.

Весы

Дел много, но вы со всем отлично справляетесь. Удается правильно расставить приоритеты, поэтому вы не тратите время на пустяки, не зацикливаетесь на том, что не имеет значения. Легко и приятно делать что-то полезное для других, вы с удовольствием помогаете тех, кто оказался в сложной ситуации. Будет много приятных встреч и интересных разговоров. Звезды сегодня особенно благосклонны к влюбленным Весам. Таких представителей знака ждет много приятных сюрпризов. А еще будет шанс исправить старые ошибки, что-то изменить к лучшему в отношениях, которые в последнее время складывались напряженно.

Скорпион