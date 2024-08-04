День многочисленных идей, часто оригинальных, но не всегда удачных. Люди часто доверяют первому впечатлению, а оно, к сожалению, редко оказывается верным. Не спешите с выводами, если хотите избежать разочарований, и не выдавайте желаемое за действительное.
ГОРОСКОП НА 4 АВГУСТА ⟩ У Рыб день горячих споров, а Львы витают в облаках
Важна разборчивость в деловых контактах. Не стоит заключать сделки с сомнительными личностями. Многим не хватает уверенности в успехе, но ошибкой будет искать ее в иллюзиях. Звезды сегодня благосклонны к тем, кто смотрит на вещи реалистично, оценивает себя объективно и не пытается добиться всего сразу.
Овен
Отличный день для деловых переговоров. О своих идеях и планах вы рассказываете так, что помочь в их осуществлении захочет каждый. Можно найти не только надежных союзников, но и настоящих друзей. Единственное, чего стоит избегать, это флирта с коллегами или деловыми партнерами. Не стоит смешивать профессиональные отношения и романтические. Во второй половине дня стоит избегать переутомления, стрессовых ситуаций. Подумайте, чем вы могли бы себя порадовать, отдайте предпочтение занятиям, которые поднимают настроение, а не портят его.
Телец
Подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу и браться за что-то новое. У вас многое получается отлично, часто вы справляетесь с тем, что не удалось другим. Не последнюю роль тут играет везение: вам удается оказаться в нужное время в нужном месте, воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств. Вы легко находите общий язык с новыми знакомыми, близких часто понимаете с полуслова. Многие проблемы, прежде омрачавшие ваши отношения с окружающими, сегодня решаются на удивление легко. Слушайте свое сердце: именно оно подсказывает, что нужно делать.
Близнецы
Благоприятный день для общения. Старайтесь внимательно слушать даже тех, чьи слова обычно не заслуживают доверия. Есть шанс получить полезную информацию, раньше других найти что-то важное. Хорошо проходят любые деловые переговоры. Можно договориться о сотрудничестве; некоторым Близнецам предложат новую работу. Стоит быть осторожнее с деньгами. Вы склонны к некоторому легкомыслию, можете слишком много потратить на пустяки. Зато вы безошибочно выбираете хорошие подарки для близких, всегда знаете, что их порадует.
Рак
Вряд ли день обойдется без разногласий. Кажется, что окружающие спорят с вами, даже когда вы говорите очевидные и общеизвестные вещи. Старайтесь не терять душевного равновесия и доброжелательности. В ваших силах сгладить острые углы и сохранить хорошие отношения со всеми. Будет шанс добиться успеха в каких-то сложных делах. Вы отлично разбираетесь в том, о чем прежде имели лишь отдаленное представление, вникаете в мелкие детали, ничего не упускаете из виду. День подходит для того, чтобы решать организационные вопросы, заниматься оформлением документов, обращаться в государственные организации.
Лев
Вы витаете в облаках. Старайтесь не фантазировать и смотреть на вещи реалистично, тогда вы наверняка заметите возможность реализовать какой-то давний план, добиться исполнения сокровенного желания. Держитесь подальше от тех, кто предпочитает фантазировать и строить иллюзии, а не действовать. Такие люди сегодня особенно плохо на вас влияют. Вторая половина дня обещает приятные встречи. Многих Львов порадуют хорошими новостями давние друзья. Новое знакомство может положить начало красивой романтической истории.
Дева
Многие дела сегодня отнимают больше времени, чем обычно. Учитывайте это, когда будете строить планы. Хорошо, что рядом есть люди, готовые помочь. Огорчает, однако, что они не всегда делают то, что нужно; приходится все контролировать. Возможны необычные предложения. Например, у некоторых Дев будет шанс взяться за дело, когда-то их сильно интересовавшее. Сначала могут возникать трудности, но постепенно вы во всем разберетесь. Главное – не сдаваться, если на пути возникла преграда. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся семейных дел.
Весы
Дел много, но вы со всем отлично справляетесь. Удается правильно расставить приоритеты, поэтому вы не тратите время на пустяки, не зацикливаетесь на том, что не имеет значения. Легко и приятно делать что-то полезное для других, вы с удовольствием помогаете тех, кто оказался в сложной ситуации. Будет много приятных встреч и интересных разговоров. Звезды сегодня особенно благосклонны к влюбленным Весам. Таких представителей знака ждет много приятных сюрпризов. А еще будет шанс исправить старые ошибки, что-то изменить к лучшему в отношениях, которые в последнее время складывались напряженно.
Скорпион
В первой половине дня может быть трудно договориться даже с давними партнерами, что уж говорить о новых. Часто проще и эффективнее действовать самостоятельно, чем искать союзников, на которых можно положиться. Вероятны небольшие финансовые потери. Часто они связаны с вашей невнимательностью. Вторая половина дня хорошо подходит для любых полезных дел. В ваших силах решить задачу, прежде многих ставившую в тупик, помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Обычно вы действуете совершенно бескорыстно, но благодарность все же не заставит себя ждать.
Стрелец
День приносит много необычных идей и важных открытий. Некоторые Стрельцы почти случайно получат ответы на вопросы, о которых много размышляли в последнее время. Возможен прогресс в деле, требующем тесного контакта с государственными организациями, оформления многочисленных документов. Вечер – отличное время для того, чтобы сделать приятные сюрпризы близким. Вы способны порадовать каждого, поднять настроение тому, кто пал духом. Можно планировать будущие поездки: это вдохновляет вас, помогает настроиться на оптимистический лад.
Козерог
Отличный день для деловых переговоров и обсуждения рабочих вопросов. Все готовы прислушаться к вашему мнению; спорить не станут даже те, кто прежде готов был отстаивать свою точку зрения любой ценой. Вероятно заключение сделок, которые принесут большую прибыль. Личные отношения складываются не так гармонично, как деловые, но и тут неприятные сюрпризы маловероятны. Что бы ни происходило, старайтесь не спешить с решениями. Сейчас крайне нежелательно делать выводы, не собрав максимум информации, доверившись человеку, о котором мало что известно.
Водолей
День решения многих вопросов. Удается навести порядок в делах, избавиться от того, что мешало двигаться вперед. Становится ясно, чего стоит ждать от ближайшего будущего и что можно предпринять, чтобы добиться успеха. Вам многие готовы помочь. Выбирайте союзников тщательно: скорее всего, вы будете достаточно долго иметь с ними дело. Вероятны необычные встречи, знакомства, которые запомнятся надолго. Некоторые Водолеи смогут пообщаться с теми, за чьей жизнью долго наблюдали издалека. Не исключено начало головокружительного романа.
Рыбы
День приносит немало споров. Порой они бывают довольно горячими. Может показаться, что назревает серьезный конфликт, и тут выясняется, что все дело в недоразумении, неправильно истолкованных словах, и нет никакой причины ломать копья и портить отношения. Старайтесь относиться к происходящему с юмором, это многое упрощает. Высок творческий потенциал. Сегодня у вас появляется особенно много хороших идей, в том числе таких, которые можно реализовать немедленно. Действуйте! Есть шанс добиться давно поставленной цели.