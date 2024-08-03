Беременная Хейли Бибер выложила новое фото на фоне слухов о том, что ее муж Джастин страдает из-за ее транжирства

Также образ модели дополнили золотые украшения, среди которых оказалась и цепочка с подвеской в форме английской буквы «B» - первой в фамилии Бибер. Таким образом Хейли, видимо, в очередной раз ответила хейтерам, которые считают, что в ее браке не все так гладко, как может показаться.

Слухи о том, что в отношениях модели и ее мужа Джастина Бибера есть проблемы, подогревают и СМИ. Так, Daily Mail со ссылкой на источники из окружения пары, сообщает, что 30-летний Джастин очень несчастен из-за того, что его 27-летняя супруга тратит слишком много денег. В частности, ради оплаты ее нужд он недавно выступил за 10 миллионов долларов на препати свадьбы индийских миллиардеров.

«Хейли - настоящая транжира. Она тратит десятки миллионов долларов на перелеты по всему миру на частных самолетах. Недавно она даже села в самолет только для того, чтобы сделать маникюр у конкретного мастера», - рассказал один из инсайдеров.

По словам источника, Джастин изначально не хотел покупать Хейли новое обручальное кольцо с бриллиантом стоимостью в полтора миллиона долларов, которое модель теперь носит с первым кольцом, стоившим 600 тысяч долларов: «Ему говорили, что с ее стороны некрасиво просить о таком. Но она настояла, что ей нужно кольцо, если они хотят обновить свои свадебные клятвы, и в итоге получила желаемое».

Другой источник заявил, что Хейли буквально изолировала мужа от его друзей и семьи: «Он несчастен, потому что Хейли полностью его контролирует. Он потерял свою индивидуальность, свою тягу к творчеству и вдохновение».

По слухам, модель даже влияет на то, как одевается Джастин, и как раз поэтому он, по мнению многих, в последнее время стал выглядеть менее ухоженно: «Раньше Хейли нравилось, когда Джастин выглядел «горячим». Но теперь ей нравится, когда он неопрятный, потому что так на него меньше обращают внимание девушки».

Сами знаменитости никак не комментируют эти слухи. Зато они регулярно выкладывают в соцсетях совместные фото, на которых, по мнению многих, выглядят вполне счастливыми. Но одном из недавних снимков Джастин и Хейли даже показывают средние пальцы - это явный намек хейтерам, что у пары на самом деле все хорошо.