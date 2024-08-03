Женщина с помощью ДНК-теста нашла свою дочь спустя 50 лет

Перевод: Елизавета Лынник

В настоящее время 74-летняя Деби Сазерленд была 18-летней, когда у нее родилась дочь Вики. В 20 лет женщина приняла трудное решение отправить дочь в детский дом. «Я хотела, чтобы она выросла в хорошей семье, окруженной настоящим теплом и любовью. Моя собственная семья в то время была полным ужасом. Моя мать не хотела, чтобы мой ребенок остался с нами, хотя я делала все, что могла», - рассказала женщина о произошедшем 50 лет назад.

Вики удочерила семья из Сент-Луиса. Приемная семья оставила девочке то же имя, которое дала ей биологическая мать. Также они записали имя ее биологического отца, которое было в свидетельстве о рождении девочки. В возрасте 53 лет Вики Стреб решила найти своих биологических родителей.

Memphis Mom Reunites with Daughter She Placed for Adoption More Than 50 Years Ago (Exclusive) https://t.co/x4a9M5Z13k — People (@people) July 28, 2024

Она воспользовалась услугами нескольких компаний, которые помогают найти родственников с помощью ДНК-баз данных. Сначала Стреб смогла найти по отцовской линии четырех братьев и сестер, все от разных женщин. «Я думала: «Кто этот человек? Мик Джаггер? Так много детей...» Но по линии моей матери никого не было», - смеялась американка.

В конце концов, несмотря на сложности, была найдена и биологическая мать Стреб. Их воссоединение было трогательным. Вики сказала, что она не может быть более благодарной матери, потому что та сделала величайшую возможную жертву - отдала дочь в другую семью, чтобы та могла иметь лучшую жизнь, хороший дом и любящую семью.