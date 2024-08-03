В последнее время участились случаи, когда люди, добросовестно одолжившие бонусную карту другому человеку, обнаруживают, что накопленные деньги пропали.
Будьте осторожны! ⟩ Женщина дала свою бонусную карту другому клиенту и лишилась накопленных денег
Перевод: Елизавета Лынник
Так случилось в магазине Coop в торговом центре Eeden в Тарту, где женщина дала свою карту клиента другому покупателю. «Надеюсь, что колбасы и домашний фарш вам понравились», - говорит жительница Тарту людям, которые использовали ее бонусные деньги. «Карту клиента нельзя давать посторонним лицам, и если кто-то это делает, то только на свой страх и риск», - подчеркивает представитель Coop.
В конце мая редакция опубликовала статью о том, как мужчина, который дал карту Aitäh другому клиенту на кассе самообслуживания в магазине Maxima, позже обнаружил, что с карты исчезло около 35 евро бонусных денег.
В конце июля в группе Facebook «Замечено в Тарту» написали о том, как в магазине Coop в торговом центре Eeden снова пропали бонусные деньги после того, как клиент дал карту Säästukaart другому покупателю.
Жительница Тарту, Мия поделилась в группе «Замечено в Тарту» историей о том, как 23 июля она лишилась своих накопленных денег.
«Тот, кому я дала бонусную карту в Eden Coop около 9 вечера (это был молодой человек с детской коляской), ты использовал наши бонусы, пожалуйста, свяжись со мной. Я была бы очень рада вернуть накопленные деньги. Очень печально, что люди имеют подобную смелость. Надеюсь, колбасы и домашний фарш были вкусными», - говорит Мия, добавляя, что накопительную карту она одолжила другому покупателю на кассе самообслуживания.
В комментариях к посту многие отметили, что нельзя одалживать свою бонусную карту другим. «Нельзя давать именную карту чужому человеку», - говорит Хели, работающая в сфере обслуживания, добавляя, что свою ID-карту тоже никто не дает. «Теперь ты усвоила урок, и запомнишь это. Можешь забыть о своих бонусах», - говорит она.
С бонусной карты Мии было снято чуть больше 10 евро. «Так как я сама успела снять довольно крупную сумму, то потеряла чуть больше 10 евро бонусных денег. Их счет составил 50 евро», - уточняет Мия.
«Давать карту с четким и громким предупреждением: не использовать бонусные деньги!» - советует один из комментаторов. Другой житель Тарту рассказывает, что однажды в Maxima его попросили дать карту пожилому мужчине, но кассир вмешался и посоветовал не давать карту. «Но когда маленькая девочка покупала мороженое, кассир сама спросила у меня, могу ли я одолжить карту клиента. Мороженое было со скидкой только по карте, которой у ребенка не было. Кассир сама провела карту, чтобы никто не был обманут», - рассказывает он.
Злоумышленники нашли новый способ
Специалист по коммуникациям Coop Eesti Маарья Абель отмечает, что в последнее время участились случаи, когда на кассе самообслуживания незнакомец просит одолжить карту клиента, и позже оказывается, что с карты пропали бонусные деньги.
«Карта Coop является личной и предназначена только для владельца. Карту нельзя одалживать посторонним лицам, и если кто-то это делает, то на свой страх и риск», - подчеркивает Абель.
Представитель Coop обращает внимание, что карта клиента аналогична любой другой карте с деньгами.
Абель объясняет, что клиентская карта по своей сути похожа на банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты, с которой, например, на кассе самообслуживания можно выбрать, платить бонусными деньгами, банковской картой или наличными.
«Злоумышленники обнаружили новый способ кражи, при котором они просят у покупателя на кассе самообслуживания карту магазина и регистрируют ее. Если на карте есть бонусные деньги, злоумышленник использует их для оплаты своих покупок, и владелец карты остается без бонусных денег», - говорит Абель. «Подчеркиваю, что клиентскую карту Coop нельзя одалживать посторонним. Если кто-то одалживает свою личную карту чужому человеку, он делает это на свой страх и риск.»
Представитель Coop говорит, что случаи одалживания карты незнакомцу происходят нечасто, но персонал магазина проинструктирован делать замечание клиенту, если замечают одалживание карты. К сожалению, сотрудники магазина не могут заметить все ситуации, когда клиент одалживает карту чужому человеку, и такие случаи могут закончиться неприятным сюрпризом для владельца карты.
«Каждый может скачать приложение Coop на свой смартфон, и при первом использовании приложения будет создана цифровая карта клиента. Это позволит покупателю заменить использовавшуюся до сих пор пластиковую карту и откроет возможность для всех владельцев смартфонов загрузить приложение Coop и сразу же использовать свою личную карту клиента в случае, если у него нет карты клиента или он забыл ее дома, например, на кассе в магазине. Мы предлагаем нашим покупателям поделиться этим предложением с незнакомцем, который хочет одолжить у кого-то карту постоянного покупателя», - говорит Абель.