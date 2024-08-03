Названы уютные старинные городки Европы, где еще нет толп туристов

В итоге некоторые из европейских городов вводят ограничения для путешественников, как это, например, сделала на днях Венеция.

Однако Европа - это огромный континент с богатейшей историей, так что помимо переполненных туристами локаций там можно также отыскать немало достойных внимания, но менее людных городов.

Издание Travel Off Path составило список из семи уютных старинных европейских городков, где можно избежать толпы туристов этим летом.

Силвеш, Португалия. Как и переполненный шумными толпами Лиссабон, этот очаровательный городок на южном побережье Алгарви может предложить туристам холмистый Старый город, хорошо сохранившийся со времен мавров, и старинную крепость, затмевающую столичный замок Сан-Жоржи.

Разница между Лиссабоном и Силвешем в том, что последний кажется гораздо более умиротворенным: это муниципалитет с населением 37 тысяч человек, здесь нет привычной какофонии автомобилей и грохота трамваев, и, что самое важное, сюда приезжает гораздо меньше туристов.

Перекусить туристам рекомендуют в местном кафе Cafe da Se, где подают восхитительные сэндвичи с иберийской ветчиной и свежевыжатый апельсиновый сок по вполне разумным ценам.

Тревизо, Италия. Это малоизвестная коммуна, которую туристы обычно обходят стороной по пути в соседнюю Венецию. А ведь городок также переполнен средневековыми достопримечательностями и изрезан каналами, но без толп блогеров и любителей Instagram.

Помимо набережной «как с открытки» нельзя пропустить и центральную площадь Тревизо (Пьяцца ди Синьори), окруженную сводчатыми аркадами, где местные жители собираются в непринужденных кафе, а также монументальный Палаццо деи Треченто, построенный в 1185 году.

А еще именно этот город является родиной десерта тирамису, который стоит попробовать уютной пекарне Le Beccherie на набережной канала Тревизо.