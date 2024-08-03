«Мне нравится петь Кадышеву!» Смотрите, как жители Таллинна проводят пятничный вечер в караоке с изюминкой

Первое в странах Балтии «приватное» караоке располагается в здании старого частного театра фон Краля, что добавляет ему особую атмосферу и шарм. Пространство было тщательно продумано, чтобы создать комфортную и уютную обстановку для всех гостей.

Нам удалось пообщаться с основательницей этого места - Венус Лим. Венус родом из Сингапура, где такие караоке-комнаты - распространенное явление. Она рассказала, что хотела привнести эту идею в нашу страну, чтобы люди могли наслаждаться пением в уединении и комфорте. В Азии такие караоке-бары давно стали неотъемлемой частью культурного отдыха. Так что для нее было довольно необычно, что таких мест у нас нет. «Я не придумала, что-то новое, я лишь привезла, что уже давно было», - сказала она.

В караоке-баре представлены пять тематических комнат с разной вместительностью: морская, цветочная, космос, цирк и вип-комната. Каждая из них имеет свой уникальный дизайн и атмосферу. Например, в космической комнате вы почувствуете себя астронавтом, исследующим бескрайние просторы Вселенной, а в цирковой - окунетесь в мир веселья и ярких огней.

House10. Комната «Космос» Фото: Martin Pedaja

VIP-комната заслуживает особого внимания. Она просторная, уютная и комфортабельная, идеально подходит для тех, кто ценит приватность и комфорт. Венус рассказала, что при создании комнат они стремились создать такую атмосферу, в которой гости чувствовали бы себя как дома.

House10. «VIP» комната. Фото: Martin Pedaja