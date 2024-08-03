В прошлом году в Старом городе открылся уникальный караоке-бар, который быстро завоевал популярность среди жителей и гостей города. Изюминкой этого заведения стали приватные комнаты, где посетители могут петь, не опасаясь, что их кто-то увидит или услышит.
«Мне нравится петь Кадышеву!» Смотрите, как жители Таллинна проводят пятничный вечер в караоке с изюминкой
Первое в странах Балтии «приватное» караоке располагается в здании старого частного театра фон Краля, что добавляет ему особую атмосферу и шарм. Пространство было тщательно продумано, чтобы создать комфортную и уютную обстановку для всех гостей.
Нам удалось пообщаться с основательницей этого места - Венус Лим. Венус родом из Сингапура, где такие караоке-комнаты - распространенное явление. Она рассказала, что хотела привнести эту идею в нашу страну, чтобы люди могли наслаждаться пением в уединении и комфорте. В Азии такие караоке-бары давно стали неотъемлемой частью культурного отдыха. Так что для нее было довольно необычно, что таких мест у нас нет. «Я не придумала, что-то новое, я лишь привезла, что уже давно было», - сказала она.
В караоке-баре представлены пять тематических комнат с разной вместительностью: морская, цветочная, космос, цирк и вип-комната. Каждая из них имеет свой уникальный дизайн и атмосферу. Например, в космической комнате вы почувствуете себя астронавтом, исследующим бескрайние просторы Вселенной, а в цирковой - окунетесь в мир веселья и ярких огней.
VIP-комната заслуживает особого внимания. Она просторная, уютная и комфортабельная, идеально подходит для тех, кто ценит приватность и комфорт. Венус рассказала, что при создании комнат они стремились создать такую атмосферу, в которой гости чувствовали бы себя как дома.
Караоке-бар предлагает своим посетителям уникальную возможность арендовать все здание для проведения мероприятий. Здесь можно провести время на террасе, выпить в баре и подняться на второй этаж, чтобы спеть любимые песни. Можно позвать на мероприятие повара или даже диджея, что делает это место идеальным для любых праздников, будь то день рождения, корпоратив или просто вечер с друзьями.
Все гости отметили, что им нравится это место приватностью и универсальностью. «Многофункциональное место. В прошлый раз мы приходили петь, а сегодня были на презентации короткометражного фильма», - сказал Станислав.
«Среди моей компании друзей даже есть шутка: не важно во сколько мы прийдем в это заведение, мы в любом случае уйдем отсюда в семь утра», - рассказала Шохния Наир. Она тоже переехала из Сингапура и сказала, что у них такие караоке-комнаты на каждом шагу.
«Самое крутое, что может случиться, это когда самый застенчивый человек из вашей группы начинает зажигать и становится звездой вечера. Такие вечера самые лучшие!» - сказала она.
Полина рассказала, что на открытии этого места она с компанией ушла в отрыв. «Мы ничего не пили, просто было очень весело», - призналась она.
Также наш корреспондент узнала любимые песни посетителей. Станислав сказал, что любит петь «Psycho killer» рок-группы Talking Heads. «Тут надо вывозить харизмой», - посмеялся он.
«Мне нравится петь Кадышеву. Нравится такой голос делать. Прям забавно», - сказала Полина.
Шохния смело призналась, что она выбирает каждый раз песни Тейлор Свифт. «По понятным причинам», - сказала она. Еще очень часто люди выбирают песни группы Queen, особенно «Богемскую рапсодию».
Если вы переживаете, что не найдете свою любимую песню, то не стоит расстраиваться! В их музыкальной библиотеке есть огромное количество песен на разных языках. Кроме русского, английского, эстонского языков есть корейский, испанский, португальский, мандарин и множество других.