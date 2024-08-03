Меган Маркл и принц Гарри запускают важную инициативу для детей

Гарри также отметил, что очень важно распространять осведомленность среди родителей, которые должны первыми реагировать в таких ситуациях и являются наиболее способными помочь своим детям.

«Сейчас мы подошли к этапу, когда почти каждый родитель должен первым реагировать. И даже лучшие специалисты по первой помощи в мире не смогут определить признаки возможного самоубийства. Это ужасная часть этого», - рассказал герцог Сассекский.

Само интервью выйдет в воскресенье, 4 августа, а накануне в сети появился лишь отрывок разговора.

Меган Маркл и принц Гарри запускают важную инициативу. Об этом пишетHello Magazine.

Герцоги Сассекские дали первое совместное интервью за более чем три года после их скандального разговора с Опрой Уинфри в начале 2021 года, в котором пара обвиняла королевскую семью Великобритании в расизме.

Супруги запускают новую инициативу под названием The Parents Network через свой фонд Archewell Foundation, которая направлена на поддержку родителей, чьи дети пострадали от онлайн-СМИ.

«Поскольку мы видим, что происходит в онлайн-пространстве, мы знаем, что там еще много работы, и мы просто счастливы, что можем стать частью изменений навсегда», - отметила Меган Маркл.