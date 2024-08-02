Дважды должен: Бен Аффлек взял кредит на десять миллионов долларов

Оскароносный голливудский актер и режиссер Бен Аффлек взял ипотеку на 10 миллионов долларов на свое «холостяцкое гнездышко» в Лос-Анджелесе стоимостью 20 миллионов. Эксклюзивные подробности сделки публикует Daily Mail.

Дом с пятью спальнями и пятью ванными комнатами в каньоне Салливан, благоприятном для верховой езды, на границе Брентвуда и Пасифик-Палисейдс, находится по соседству с домом актрисы Дайан Китон с четырьмя спальнями и семью ванными комнатами, который она купила за 4,7 миллиона долларов в 2011 году. Сейчас этот дом оценивается в колоссальные 17 миллионов долларов.

Продажа состоялась 24 июля, в тот же день, когда Аффлек занял деньги, а его жена Джей Ло отметила свой 55-й день рождения.

Аффлек, состояние которого оценивается в $200 миллионов долларов, получил 30-летнюю ипотеку от City National Bank. Ее планируется погасить к 1 августа 2054 года.

Согласно информации в документах, покупка и ипотечный кредит были проведены через траст, который основал давний бизнес-менеджер Аффлека Гэри Кресс несколькими неделями ранее.

Кресс, указанный в документах как доверительный управляющий, ранее занимался покупкой дома пары в Бель-Эйр за почти $61 миллион, который теперь выставлен на продажу.

Это будет вторая ипотека обладателя «Оскара» за последние 12 месяцев. На нем уже «висит» кредит в $20 миллионов за особняк, который они купили с Дженнифер год назад.

Пара взяла ипотеку в JP Morgan Chase Bank в сентябре 2023 года, первоначально заплатив за особняк наличными.

Согласно новому соглашению Аффлека, он будет выплачивать первоначальную фиксированную ставку в размере 6,6 процентов в течение первых пяти лет, что составляет ежемесячный платеж в размере $140 тысяч, включая налог на имущество. Затем она вырастет на 2,5 процента выше индексной ставки ипотеки.

Дом, получивший название Paradise Found, расположен в зеленом тупике площадью почти две трети акра, за стенами и огороженной подъездной дорогой, обсаженной взрослыми оливковыми деревьями.

Он купил недвижимость у австралийского кинопродюсера Дэвида Калверта-Джонса - племянника медиамагната Руперта Мердока - и его жены Карины.