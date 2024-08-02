Правительства США и Великобритании предупреждают, что Колумбия является не самой безопасной страной для посещений.
Не самая безопасная страна: принц Гарри и Меган Маркл отправятся в рискованное путешествие
Принц Гарри и Меган Маркл отправятся с визитом в Колумбию, пишет Daily Mail. Дата поездки не разглашается, однако наиболее вероятным временем тура станет конец года. По информации таблоида, в Колумбию пару пригласила вице-президент страны Франсиа Маркес. Она уже подтвердила, что супруги приняли ее приглашение.
Планы герцогов Сассекских на эту поездку уже вызывают беспокойство не только среди поклонников четы, но и у властей. Ранее правительства Великобритании и США выпустили предупреждения о безопасности в отношении поездок в Колумбию на фоне опасений по поводу преступности, терроризма, гражданских беспорядков и похищений людей.
Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании «рекомендует воздержаться от любых поездок в некоторые районы Колумбии, кроме необходимых». А Государственный департамент США выпустил рекомендацию о поездках в Колумбию, в которой говорится: «Пересмотрите поездки из-за преступности и терроризма. Будьте особенно осторожны из-за гражданских беспорядков и похищений. В некоторых районах риск повышен».
Примечательно, что Гарри решил лететь в Южную Америку на фоне его продолжающейся борьбы за свою безопасность во время пребывания в Великобритании.
«Они (Сассексы) решили посетить одну едва ли не самую опасную страну в мире. Но меня это уже не удивляет. Просто он упирается в британские власти. Но это добавляет веса тому, почему он не получает защиты - он продолжает ездить в опасные места», - заявил журналистам бывший британский офицер королевской охраны, который служил семье Гарри несколько лет.
В Колумбии Сассекские будут «взаимодействовать с лидерами, молодежью и женщинами» и присоединяться к мероприятиям, связанным с «кибербуллингом, онлайн-эксплуатацией и влиянием этих угроз на психическое здоровье».
В офисе Маркес заявили, что пара «познакомится с богатым наследием Колумбии» и поможет «пролить свет на роль Колумбии как маяка культуры и инноваций».
Их визит будет предшествовать первой Всемирной министерской конференции по прекращению насилия в отношении детей, которая пройдет в Колумбии в ноябре этого года.
В феврале принц Гарри проиграл в Высоком суде Лондона иск против правительства Великобритании по поводу его права на государственную полицейскую защиту во время визита на родину. Он сказал судье, что не может привезти своих детей, пятилетнего принца Арчи и трехлетнюю Лилибет, в Лондон и не может подвергнуть Меган «такой опасности».
В мае герцог Сассекский получил разрешение обратиться в Апелляционный суд по поводу решения, принятого в 2020 году Исполнительным комитетом по защите королевских особ и общественных деятелей (Ravec), который является частью Министерства внутренних дел.