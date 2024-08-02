Не самая безопасная страна: принц Гарри и Меган Маркл отправятся в рискованное путешествие

Принц Гарри и Меган Маркл отправятся с визитом в Колумбию, пишет Daily Mail. Дата поездки не разглашается, однако наиболее вероятным временем тура станет конец года. По информации таблоида, в Колумбию пару пригласила вице-президент страны Франсиа Маркес. Она уже подтвердила, что супруги приняли ее приглашение.

Планы герцогов Сассекских на эту поездку уже вызывают беспокойство не только среди поклонников четы, но и у властей. Ранее правительства Великобритании и США выпустили предупреждения о безопасности в отношении поездок в Колумбию на фоне опасений по поводу преступности, терроризма, гражданских беспорядков и похищений людей.

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании «рекомендует воздержаться от любых поездок в некоторые районы Колумбии, кроме необходимых». А Государственный департамент США выпустил рекомендацию о поездках в Колумбию, в которой говорится: «Пересмотрите поездки из-за преступности и терроризма. Будьте особенно осторожны из-за гражданских беспорядков и похищений. В некоторых районах риск повышен».

Примечательно, что Гарри решил лететь в Южную Америку на фоне его продолжающейся борьбы за свою безопасность во время пребывания в Великобритании.