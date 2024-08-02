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Закроют все долги и накопят приличную сумму: Глоба пообещал алмазную реку шести знакам с 3 августа

Limon.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Jaroslav Moravcik/Shutterstock

Астролог с мировым именем Павел Глоба сулит денежную удачу знакам зодиака с 3 августа.

Особое внимание специалист по звездам обращает на представителей двух зодиакальных созвездий. Для Дев и представителей знака Козерога наступает период финансового роста и расширения. Им следует уделить внимание профессиональному развитию и инвестированию.

Водолеям и Львам звезды сулят крупные денежные поступления, но предупреждают о важности рационального распоряжения финансами.

Рыбам и Близнецам астрологи рекомендуют сфокусироваться на саморазвитии и поиске новых источников дохода.

В целом, конец лета 2024 года обещает стать периодом больших возможностей и финансового подъема для многих знаков Зодиака. Астролог призывает использовать этот благоприятный транзит для воплощения своих амбиций, укрепления финансового положения и достижения долгосрочного благополучия.

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