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Участники летней игры Alexela сомневаются в шансах на выигрыш, предприятие заявляет, что интерес оказался выше, чем ожидалось

Трийн Роос
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Фото: Ekraanitõmmis Alexela veebilehelt

Люди, крутившие колесо удачи в приложении Alexela, задаются вопросом, выигрывает ли кто-то в этой игре или это просто рекламный ход. 

Перевод: Елизавета Лынник

«Наш коллектив из 20 человек крутит это колесо каждый день, но никто еще ничего не выиграл», - говорится в сообщении, отправленном в редакцию. Представитель Alexela заявил, что было сделано более миллиона вращений и разыграно более 23 тысяч призов. «Мы увеличили призовой фонд в три раза», - сказал он.

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