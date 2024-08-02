Участники летней игры Alexela сомневаются в шансах на выигрыш, предприятие заявляет, что интерес оказался выше, чем ожидалось

«Наш коллектив из 20 человек крутит это колесо каждый день, но никто еще ничего не выиграл», - говорится в сообщении, отправленном в редакцию. Представитель Alexela заявил, что было сделано более миллиона вращений и разыграно более 23 тысяч призов. «Мы увеличили призовой фонд в три раза», - сказал он.