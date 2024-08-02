Люди, крутившие колесо удачи в приложении Alexela, задаются вопросом, выигрывает ли кто-то в этой игре или это просто рекламный ход.
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Участники летней игры Alexela сомневаются в шансах на выигрыш, предприятие заявляет, что интерес оказался выше, чем ожидалось
Перевод: Елизавета Лынник
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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