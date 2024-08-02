Певец Никита Ломакин вспомнил непростой день в своей жизни, когда пришлось привлекать собственную маму с букетом цветов.
Украинский певец обвинил Киркорова в домогательствах – ему тогда было 15 лет
Участник многих талант - шоу, в том числе 11-го сезона «Голосу країни», 26-летний Никита Ломакин сделал неожиданное признание о том, как его 11 лет назад пытался затащить в постель российский певец Филипп Киркоров.
Это произошло незадолго до аннексии Крыма, откуда родом Никита, и начала Россией войны против Украины, во время которой Киркоров активно поддерживает Путина. Все началось с отборочного тура на популярное шоу «Х - Фактор».
Ужасную историю с улыбкой на лице Никита рассказал в сторис своего Instagram.
Никита вспомнил, как на четвертый эфир создатели шоу решили пригласить на съемки Филиппа Киркорова. Тогда это было модно и статусно, когда в проектах принимали участие российские представители шоу-бизнеса. Среди них была и певица Ирина Дубцова, которой и помогал Киркоров.
«И он говорит мне: Боже, ты такой талантливый. Меня встречает не каждый начинающий артист. Но знай, все, кто меня встретили - добьются невероятного успеха. Знаешь, я хочу предложить сотрудничество и сделать из тебя звезду. Знаю, что ты из Симферополя. У меня будет концерт в Ялте. Приезжай, приходи ко мне, мы поговорим о сотрудничестве», - вспомнил слова певца Никита.
Ломакин утверждает, что они обменялись телефонными номерами. Молодой артист уехал в родной Симферополь. Там, когда на железнодорожном вокзале он ждал троллейбуса в Ялту, ему позвонила директор творческой студии, в которой Никита учился. Он рассказал, что едет на встречу с Киркоровым. Тогда же Ломакин узнал кое-что об артисте, которым на тот момент восхищался.
«Моя психика не была к такому готова, уж поверьте. Я вообще не знал, что такое вообще существует. Она мне говорит: «Никита, ты что, Киркоров же гей и педофил». И я ей говорю, мол, быть такого не может, это фейк. А она говорит: «Нет, не фейк. Не буду говорить кого, но несколько лет назад одного мальчика забирали обкаченным какой-то фигней в халате из его гостиницы. Едва успели». И я такой - что делать».
Она посоветовала приехать в Ялту, где на фестивале «Новая волна» была и она, и Киркоров. Уже у моря они встретили концертного директора Киркорова, который узнал Никиту. Тогда Ломакин понял - это не фейк.
«Я говорю: «Как такое может быть?». И почему все делают вид, что это какие-то нормальные вещи, которые нужно как-то деликатно обходить. И тут вот этот Навальский (директор Киркорова. - ред.) говорит: «Все, успокойся, еще одно слово, я тебе на лицо сяду. Я придумал. Пойдем сейчас вместе к нему в гримерку, скажешь просто, что друзья с тобой на концерт пойдут вместе и на переговоры потом вместе. Все будет хорошо, не парься. Вместе прийдете, вместе уйдете», - вспомнил его слова Никита.
Впрочем, после того, как они компанией зашли к Киркорову и сообщили ему, что и на переговоры придут вместе, Киркоров отправил сообщение молодому певцу.
«Никита, извини, но твои друзья не смогут пойти с нами на встречу. Это наша встреча один на один». В этот момент, когда я читаю это сообщение, откладываю телефон и просто начинаю плакать», - признался Ломакин.
Тогда снова подключился концертный директор Киркорова и предложил украинцу позвать маму с букетом цветов и вместе с ней посетить гостиничный номер, в котором отдыхал Филипп. Так они и сделали - мама приехала из Симферополя, и пошла с Никитой к Киркорову. О настоящих намерениях Киркорова она не знала.
«Где-то через полмесяца Филипп мне звонит и говорит: «Никита, привет, как твои дела?». Я говорю: «Филипп, и все хорошо. Вот сейчас пытаюсь собрать деньги на клип". И он говорит: «Ладно, сразу ближе к делу, ты очень талантливый парень, конечно, но знай, что путь артиста очень сложен и самостоятельно его, в твоем случае, не пройти. Как только ты столкнешься с какой-то сложностью, знай, что у тебя всегда есть тяжелая артиллерия. Ну, ты понимаешь о чем я. Поэтому, звони». И бросил трубку», - подытожил Ломакин.
Кстати, в тот момент в Ялте был и судья шоу «Х - Фактор» Сергей Соседов. По словам Ломакина, тот подыгрывал Киркорову и помогал соблазнить 15-летнего Никиту. После своего признания звезда «Голосу країни» (был в команде Тины Кароль) опубликовал скриншот с ответами тех, кто тогда был с ним в Ялте. Таким образом, утверждает Ломакин, есть реальные свидетели этой истории, которая полностью тянет на статью уголовного кодекса.