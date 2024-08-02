Украинский певец обвинил Киркорова в домогательствах – ему тогда было 15 лет

«Моя психика не была к такому готова, уж поверьте. Я вообще не знал, что такое вообще существует. Она мне говорит: «Никита, ты что, Киркоров же гей и педофил». И я ей говорю, мол, быть такого не может, это фейк. А она говорит: «Нет, не фейк. Не буду говорить кого, но несколько лет назад одного мальчика забирали обкаченным какой-то фигней в халате из его гостиницы. Едва успели». И я такой - что делать».

Она посоветовала приехать в Ялту, где на фестивале «Новая волна» была и она, и Киркоров. Уже у моря они встретили концертного директора Киркорова, который узнал Никиту. Тогда Ломакин понял - это не фейк.

«Я говорю: «Как такое может быть?». И почему все делают вид, что это какие-то нормальные вещи, которые нужно как-то деликатно обходить. И тут вот этот Навальский (директор Киркорова. - ред.) говорит: «Все, успокойся, еще одно слово, я тебе на лицо сяду. Я придумал. Пойдем сейчас вместе к нему в гримерку, скажешь просто, что друзья с тобой на концерт пойдут вместе и на переговоры потом вместе. Все будет хорошо, не парься. Вместе прийдете, вместе уйдете», - вспомнил его слова Никита.