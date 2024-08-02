Король Карл ІІІ собирается сделать важный шаг относительно Меган Маркл: что известно

Бывший дворецкий британского монарха Грант Харролд заявил, что король Карл ІІІ с супругой королевой Камиллой, несмотря на продолжающуюся вражду, в эти выходные готовят сюрприз для невестки Меган Маркл, сообщает Еxpress.

Герцогиня Сассекская в воскресенье,4 августа, отпразднует свой 43-й день рождения. Принц Гарри и Меган Маркл отдалились от королевской семьи с тех пор, как они позволили себе ряд язвительных замечаний о своей жизни во дворце после своего сенсационного переезда в США в 2020 году.

Грант Харролд, работавший дворецким короля Карла с 2004 по 2011 год, считает, что монарх и его жена, скорее всего, отправят сообщение Меган по электронной почте, однако маловероятно, что королевская семья сделает какое-либо публичное уведомление об этом событии.

«Я думаю, они (Гарри и Меган - прим. ред.) будут получать послания от короля и королевы, будь то в электронном виде или по традиционной почте. Я все еще думаю, что король и королева будут отправлять послания ко дню рождения. Но не думаю, что что-то изменится в отношениях, учитывая все, что произошло», - высказал свое мнение Грант. Он добавил, что королевская семья, скорее всего, может отправить ей подарок в честь этого события.

«Я сомневаюсь, что будут высказаны какие-либо публичные пожелания. Раньше они публиковали их в социальных сетях, но в последние несколько лет этого не происходило, и я сомневаюсь, что это изменится. Они также могут прислать подарок, но, учитывая все произошедшее, его может и не быть. Я могу себе представить, что это было бы украшение или что-то из королевской коллекции, возможно, доставшееся мне по наследству от покойной королевы», - отметил Харролд.

В последний раз королевская семья публично отмечала день рождения Меган в августе 2022 года, перед смертью королевы Елизаветы, когда принц и принцесса Уэльские опубликовали в своих аккаунтах в социальных сетях: «Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассекской!», а король Карл ІІІ и королева Камилла поздравили словами: «С днем ​​рождения герцогине Сассекской!».