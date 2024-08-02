БЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, какие перемены их ждут после 7 августа

«Мы немного передохнули в июле, были спокойные энергии и уже с 7 августа ворвемся в новый месяц Водяной Обезьяны, - говорит Ольга Кирну. - С ее приходом мы также вступим в сезон осени по китайскому календарю. Чего ждать от нового месяца? В первую очередь хочу сказать, что месяц будет динамичный, так как Обезьяна животное далеко не спокойное. Плюс правитель года Дракон встречает Обезьяну и оба этих животных принадлежат к треугольнику воды, что на обычном языке означает, что могут возникнуть какие-то проблемы на воде или другие неприятности связанные с водой.