Известная скандальная рэперша подтвердила слухи о разводе и объявила о беременности: «Новый этап»
Радостное известие звезда сообщила в Instagram. Рэперша опубликовала красноречивые фото, на которых позирует в роскошном красном платье, обнажающем заметно округлый животик.
Cardi B заявила, что это стало для нее настоящим вдохновением в непростые времена. Таким образом, она подтвердила слухи о разводе с мужем, рэпером Offset после шести лет брака, которые распространялись еще с декабря прошлого года.
«После каждого финиша наступает новый этап! Я так благодарна, что разделила с тобой этот миг, ты принес мне еще больше любви, больше жизни и самое главное восстановил мои силы! Напомнил, что я могу иметь все! Ты напомнил мне, что больше никогда не придётся выбирать между жизнью, любовью и моей страстью! Я тебя так люблю и не могу дождаться, когда ты станешь свидетелем того, что ты помог мне достичь, к чему ты меня подтолкнул. Гораздо легче преодолевать жизненные испытания, когда ты, твой брат и сестра каждый раз доказываете, что все повороты судьбы стоят того», - обратилась к будущему ребенку рэперша.
Отметим, от экс-мужа Offset звезда Cardi B воспитывает сына Вэйва и дочь Калче Киару.