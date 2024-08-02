Известная скандальная рэперша подтвердила слухи о разводе и объявила о беременности: «Новый этап»

«После каждого финиша наступает новый этап! Я так благодарна, что разделила с тобой этот миг, ты принес мне еще больше любви, больше жизни и самое главное восстановил мои силы! Напомнил, что я могу иметь все! Ты напомнил мне, что больше никогда не придётся выбирать между жизнью, любовью и моей страстью! Я тебя так люблю и не могу дождаться, когда ты станешь свидетелем того, что ты помог мне достичь, к чему ты меня подтолкнул. Гораздо легче преодолевать жизненные испытания, когда ты, твой брат и сестра каждый раз доказываете, что все повороты судьбы стоят того», - обратилась к будущему ребенку рэперша.