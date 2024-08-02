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Известная скандальная рэперша подтвердила слухи о разводе и объявила о беременности: «Новый этап»

Limon.ee
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Cardi B.
Cardi B. Фото: lev radin/Shutterstock

Известная американская рэперша Cardi B объявила, что в третий раз готовится стать мамой.

Радостное известие звезда сообщила в Instagram. Рэперша опубликовала красноречивые фото, на которых позирует в роскошном красном платье, обнажающем заметно округлый животик.

Cardi B заявила, что это стало для нее настоящим вдохновением в непростые времена. Таким образом, она подтвердила слухи о разводе с мужем, рэпером Offset после шести лет брака, которые распространялись еще с декабря прошлого года.

«После каждого финиша наступает новый этап! Я так благодарна, что разделила с тобой этот миг, ты принес мне еще больше любви, больше жизни и самое главное восстановил мои силы! Напомнил, что я могу иметь все! Ты напомнил мне, что больше никогда не придётся выбирать между жизнью, любовью и моей страстью! Я тебя так люблю и не могу дождаться, когда ты станешь свидетелем того, что ты помог мне достичь, к чему ты меня подтолкнул. Гораздо легче преодолевать жизненные испытания, когда ты, твой брат и сестра каждый раз доказываете, что все повороты судьбы стоят того», - обратилась к будущему ребенку рэперша.

Отметим, от экс-мужа Offset звезда Cardi B воспитывает сына Вэйва и дочь Калче Киару.

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